Dijo que panistas como el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés se oponen a ese ejercicio democrático porque saben que su partido no tiene el respaldo ciudadano y temen la respuesta ciudadana.

Se dijo convencido de que todos deberían acudir a la consulta el 10 de abril para hacer escuchar su voz y que se demuestre quién es quién.

"Los panistas como Ricardo Anaya promueven la no participación ciudadana en esa consulta, para decir que quienes no participan están a favor de ellos, pero con su negativa exhiben su debilidad y su temor de que la ciudadanía exprese su apoyo al presidente de la república (...), pero daría una muestra de que la gente no está contenta", señaló Moncayo Parra.

Por eso recalcó que sí es importante acudir a la consulta, aunque se diga que con ella se gastará mucho dinero.

"Los que perdieron en el 2018 añoran el poder, pero el actual mandatario nacional ha hecho las cosas bien y eso le duele a sus adversarios, que se robaron más dinero de lo que costará la consulta.

"Por eso digo que sí participe la gente en la consulta. Es más, también debería haber para los gobernadores de los estados y los ayuntamientos, porque los gobernadores están un sexenio y la gente debería calificarlos, y también a los ayuntamientos", puntualizó Moncayo Parra.

