El comediante "El Costeño" levanta la mano para ser Rey del Carnaval de Veracruz

Luego de que actores extranjeros se promovieran para portar la corona de Rey del Carnaval de Veracruz, el comediante Javier Carranza, conocido como "El Costeño" levantó la mano para ser el próximo rey de la edición 2024.

Fue a través de sus redes sociales, que el oriundo de Acapulco, dijo estar a la espera de la invitación por parte del comité: "Nadie como un oriundo de Veracruz para representar a su pueblo como Rey del Carnaval, pero si me invitan a tan digna distinción NO ME ENOJO. #CarnavalDeVeracruz Jarooooooooochos!".

"El Costeño" cuenta con una trayectoria de más de 20 años y sigue vigente en programas de televisión, en eventos públicos y en presentaciones privadas y por ese motivo considera puede ser parte del Carnaval de Veracruz 2024, uno de los eventos tradicionales del puerto de Veracruz más esperados, tanto por la sociedad jarocha, como por los turistas y que este año tendrá una gran proyección por sus cien años, dónde la cantante jarocha Yuri será nuevamente la reina.