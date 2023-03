Carnaval de Veracruz debe dignificarse: aspirante a rey "El Muñeco" (+Video)

Brian Ruiz es el nombre del joven de 27 años de edad que aspira a ser Rey del Carnaval de Veracruz 2023, quien considera que el Carnaval de Veracruz debe dignificarse, luego de los acontecimientos que se suscitaron en torno a la corte anterior.

"Yo creo que hay que dignificar la imagen de todo esto que pasó en el Carnaval anterior, yo creo que con las nuevas reglas va a ser mucho mejor, me encantaría mostrar la alegría y el resplandor del carnaval y trabajar duro para que la gente, igual que yo, se enamore de Veracruz y de su Carnaval", manifestó.

Reconoció que está muy emocionado por su incursión en esta contienda, donde espera coronarse.

"Tengo mucha emoción, siempre me ha gustado participar en las comparsas, las batucada, toda esa tradición, donde he participado desde hace 17 años, la verdad desde niño siempre he tenido la ilusión del Carnaval, desde que mis papás me llevaban a esta celebración siempre veía los carros alegóricos y siempre soñé algún día ser parte de la corte real", afirmó.

Agregó que le encantaría ser rey del Carnaval, más que nada, para representar a los jarochos en esta gran fiesta internacional.

Aunque aún no decide el color que lo distinguirá en esta contienda, considera que todos los participantes tienen el derecho de elegir el color que lo representará y la mayoría lo hará eligiendo el color favorito de cada quien.

Sin embargo, el joven conocido como "El Muñeco" acudió con una camisa azul celeste, pantalón azul marino y los bailarines que lo acompañaron también lucieron atuendos en colores azules de diversas tonalidades.

Brian estudió la carrera de Comercio Internacional y Aduanas, pero actualmente se dedica al negocio de la familia, su hobby es el baile y desde los 10 años ha participado en academias de baile, es coreógrafo y ha participado en carros alegóricos, batucadas y comparsas.

Promete poner el alto el nombre de Veracruz, con mucha algarabía, buena vibra y respeto en la mayor fiesta de los veracruzanos.

"Hoy busco ser rey del Carnaval, llevar muy buena vibra, algarabía, respeto y sobretodo representar la alegría que nos destaca a nosotros los jarochos".

Brian Ruíz ha destacado por ser un joven alegre, dedicado a los negocios familiares, pero no dejando de lado sus raíces y aportando su granito de arena a su amado Veracruz y para lograrlo cuenta con el apoyo de sus padres Genaro Alejandro Ruiz y Carolina Vega Barrán, quienes lo han impulsado en todo momento en sus proyectos y este no será la excepción.

Fotos: Josefina Lugo.

/ct