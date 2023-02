El Banco del Bienestar trabajará más que cualquier banco: Delegado

De 200 adultos mayores solo 5 contaban con tarjeta bancaria, por lo que 195 no están familiarizados con el uso y manejo del plástico, explicó el Delegado Manuel Huerta al asegurar que el Banco del Bienestar está atendiendo a mucha gente y eso habla del éxito, además de que hay un proceso de aprendizaje.

"La gente no está acostumbrada a usar tarjeta, ahorita que les pregunté, de 200 personas únicamente cinco cuentan con una tarjeta, 195 no porque el "Chupacabras" y sus partidos paleros excluyeron a la gente, la asaltaron, le robaron su dinero del banco, entonces, la gente no tiene cuenta de banco. Yo me atrevo a decir que muchos periodistas no tienen tarjeta, porque no tienen cuentas de banco, no tienen recursos, entonces el adulto mayor está en aprendizaje de uso de una tarjeta", aseguró.

Agregó que el proceso de bancarización continúa con todos los programas sociales.

"Nosotros estamos bancarizado a todos los programas, estamos contentos porque llevamos ya 174 mil productores que este mes los hemos bancarizado ya al Banco del Bienestar y seguimos con este proceso de migración de las personas que recibían pago asistido a un pago bancarizado", explicó.

Dijo qué en el estado de Veracruz hay un gran avance al respecto.

"En el estado de Veracruz, de 1 millón 100 mil adultos mayores que reciben su pensión ya solamente 350 mil irán al pago asistido, esto quiere decir que 750 mil ya están bancarizados, esto requiere de un gran esfuerzo, porque son varios los programas que se están bancarizando como sembradores de vida, becas adultos mayores, en pocas palabras en Veracruz van a ser 2 millones 800 mil ciudadanos que recibirán sus apoyos en los bancos y eso requiere de mucha sincronización, no sólo para la entrega de la tarjeta sino para que el banco funcione", indicó.

Agregó que también se encuentran trabajando al respecto, para brindar una mejor atención al usuario.

"Estamos haciendo las asambleas para organizar el gobierno y darles una muy buena atención en los Bancos del Bienestar, que son para el pueblo, por lo que tendrán que abrir más temprano, cerrar más tarde y trabajar los sábados, incluso el domingo si es necesario, y con un respaldo de los Servidores de la Nación y fue para ello que el presidente vino a organizarnos, para que el Banco del Bienestar les brinde el nivel de atención que el pueblo se merece", afirmó.

Aseguró que para el mes de junio ya todos estarán bancarizados, ese es el objetivo.