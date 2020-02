El 75% de cuerpos policiacos estatales y municipales, infiltrados por el crimen

El 75 por ciento de los cuerpos policiacos estatales y municipales se encuentran infiltrados por la delincuencia, además el 85 por ciento de los policías carecen de certificación, señaló José de Jesús Navejas Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho.

Esto significa que el nuevo sistema de justicia penal no funcionará adecuadamente hasta que haya cambios pues tiene una impunidad de 99 por ciento de los delitos que se cometen.

"Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga. Yo creo que más que reformas legales el estado y municipio deben aplicarse a tener policías. Donde hay presencia policiaca los delitos disminuyen hasta en 75 por ciento. No disque presencia policiaca aliada a la delincuencia".

Admitió que en México existen excepciones pero sólo en el 25 por ciento de los casos, de ejemplo citó a la Policía Federal que ha logrado detenciones importantes en el país.

Sin embargo, se necesita capacitar a todos los involucrados en la impartición de justicia para que desde el inicio se lleve adecuadamente el correcto proceso.

"Hay policías honorables, por ejemplo se dice que toda la policía federal era corrupta pero no, hubo un par de agentes policiacos que al final de cuentas detuvieron al Chapo Guzmán a pesar de lo sobornos que les ofreció, no todo es así pero sí la mayoría y mientras no se remedie no habrá como bajar la inseguridad".

Consideró que si comienzan a resolverse los errores de la implementación del sistema de justicia penal en 20 años habrá cambios en México.

Admitió que puede ser positiva la presunción de inocencia pero un alto porcentaje de los puestos en libertad ya no regresan pues no hay quien de seguimiento a la libertad anticipada.

Es decir, se trata de un sistema sin operadores y por lo tanto fracasa.

Esto generó que haya impunidad y la delincuencia se disparó exponencialmente.