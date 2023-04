Ebrard pide debate público entre aspirantes de Morena

Aunado a la encuesta que realizará Morena para elegir al candidato rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard propuso que se lleve a cabo un debate público entre los aspirantes.

Incluso, señaló que en días recientes días envió una carta a Mario Moreno, presidente de Morena a fin de solicitarle tres puntos: las fechas del proceso, que la encuesta tenga una sola pregunta y que se haga un debate público entre los aspirantes con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de cada uno.

En rueda de prensa en el municipio de Boca del Río habló de sus aspiraciones presidenciales además de que pidió que Morena defina las fechas para la encuesta y que indique cuándo deberán de separarse de sus cargos públicos los aspirantes.

"Morena debe definir la fecha y decirnos ustedes tienen que separarse del cargo tal día, la segunda que nada más sea una pregunta porque el sistema que están empleando es muy confuso, nada más preguntarle a la gente quién quiere que represente a la cuarta transformación y la tercera que haya un debate, porque si no hay un debate cómo vas a opinar de quién va a ser, no sabrán qué proponen".

Con respecto al anterior, el canciller indicó que su vida, trayectoria política y propuestas se encuentran plasmadas en su libro "El Camino de México", pero dijo que de los demás no, por lo que insistió que el debate es la mejor forma de que la ciudadanía conozca los proyectos políticos de cada uno.

Con respecto al libro, el secretario reconoció y compartió que por señalar en él que quiere ser el mandatario nacional fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que ya pagará la multa.

"El argumento de tu servidor aquí en el libro, es que llevo preparándome 42 años, y eso me hace factible que yo les diga, me quiero proponer. Aquí dice, quiero ser presidente de México, sí aquí dice, el INE ya me castigó de hecho, ya voy a pagar la multa por anticipado".

Por otra parte, enfatizó que lo importante y que quiere dar a conocer es cómo trabajar por México y el objetivo que tiene como persona y ejecutivo federal, en caso de llegar a serlo el próximo año 2024.

Finamente al ser cuestionado sobre las visitas por todo el país que realiza, Claudia Sheimbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y otros compañeros declaró que si bien todos tiene derecho a realizar giras les pide no similar una doble moral.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct