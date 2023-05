Donan órganos de su hijo migrante veracruzano pero no les permiten despedirse de él en EU

Un joven veracruzano que sufrió un trágico accidente en Texas, Estados Unidos el pasado sábado 6 de mayo, fue diagnosticado con muerte cerebral y ahora su familia pide el apoyo de las autoridades para poder cruzar la frontera para repatriar su cuerpo.

Angustiosos momentos ha vivido la familia de Arturo Pérez Godos de 21 años de edad tras enterarse del fatídico percance que sufrió el muchacho, quien recién tenía un año y dos meses de ganarse la vida en suelo americano.

Los médicos que lo trataron le informaron a sus padres que desafortunadamente ya no pueden hacer nada por salvarle la vida y había sido declarado con muerte cerebral, por lo que decidieron donar todos sus órganos para salvar otras vidas.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no les han permitido el acceso ya que el muchacho no contaba con permiso de residencia en aquel país y ellos no cuentan con Visa para poder cruzar.

Peor aún, cuando en su momento lo intentaron fueron sorprendidos por elementos migratorios y fueron deportados, por lo que al acercarse al consulado para pedir únicamente ir a despedirse de su hijo antes de que lo desconecten y lo puedan traer de vuelta, les negaron el permiso.

La familia desesperada del joven Arturo Pérez Godos solicitó la intervención del canciller mexicano Marcelo Ebrard para que hagan una excepción, a sabiendas de que la familia hizo la buena acción de donar los órganos de su hijo.

Así mismo, hicieron un llamado al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y al presidente de la republica Andrés Manuel Lopez Obrador para que interceda ante las autoridades de aquel país y les permitan darle el último adiós al joven Arturo.