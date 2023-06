Dona TenarisTamsa laboratorio de primer nivel

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel Veracruz I es el primer bachillerato técnico en contar con un Laboratorio de Automatización 4.0 en el país, donado por Tamsa A.C., como parte del programa Gen Técnico Roberto Rocca, en el marco de la celebración del Día de la Educación Roberto Rocca, que por segundo año realiza TenarisTamsa.

La entrega del laboratorio, que incluye equipo de última generación, fue realizada oficialmente por Rosa Elena Pérez, gerente de Tamsa, A.C.

Rosa Elena Pérez, gerente de Tamsa, A.C. Fotos: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

"Hace 8 años iniciamos el programa Gen Técnico Roberto Rocca con un objetivo claro: acortar la brecha entre lo que los estudiantes aprenden en la escuela y lo que la industria necesita".

Un programa diseñado desde un inicio con fuertes pilares de formación en competencias técnicas, de seguridad industrial y matemáticas", señaló Pérez.

Las instalaciones equipadas con FESTO, la primera plataforma de automatización neumática del mundo controlada a través de apps, fueron recibidas por el maestro Jesús Guillermo Arévalo, director general del Conalep Veracruz; y el licenciado José Luis Hernández Bautista, director del Conalep Plantel Veracruz I.

"Se ha creado una sinergia entre instituciones hermanas que ha generado una relación de ganar–ganar, donde gana TenarisTamsa, gana el Conalep y ganan todos los estudiantes con su formación que hoy se enriquece con este laboratorio", reconoció Arévalo, director general del Conalep Veracruz.

En el equipamiento de este laboratorio de primer nivel, TenarisTamsa invirtió alrededor de dos millones 40 mil pesos, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes habilidades técnicas en neumática, electroneumática, PLCs, matemáticas, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

De igual manera se realizó la capacitación de ocho docentes del Conalep para reforzar sus habilidades de neumática y electroneumática, a través de dos seminarios impartidos por la empresa FESTO México.

Incursión tecnológica Carlos Barragán, instructor en automatización industrial de Festo Didactic México explicó que el laboratorio de Conalep es un laboratorio en donde están incursionando con tecnologías básicas como es la neumática industrial, electroneumática industrial y sistema de programación de PLCs.

"El laboratorio se ha equipado con estas tecnologías que son básicamente tecnologías en donde simulamos procesos industriales. Aquí los chicos van a desarrollar habilidades para programar, para ensamblar, para diseñar una máquina y el equipo que están viendo aquí es un equipo en donde se está simulando una máquina con muchas adaptaciones didácticas para que los chicos se familiaricen con el entorno industrial, pero también pongan a prueba toda la teoría que ven en las clases", detalló.

Agregó que las prácticas que se pueden desarrollar van desde el área mecánica, eléctrica, electrónica, el área de sistemas computacionales y todo lo que tiene que ver con el sector industrial.

"Cuando los chicos salgan a la industria van a estar familiarizados con estos equipos, van a desarrollar la habilidad y van a poder dominar estas tecnologías industriales que van a poder encontrar en la industria alimenticia, farmacéutica, metal-mecánica, automotriz en la de ensamble, en cualquier industria está la neumática presente", confirmó.

Capacitación 4.0

El ingeniero Víctor Leyva, es uno de los docentes del plantel Conalep Veracruz II que recibió un reconocimiento por el curso de capacitación por parte de la empresa FESTO.

"Tamsa con su programa GEN Técnico nos incluyó en este programa para capacitarnos y enriquecernos en cuanto a conocimientos para transmitírselos a nuestros alumnos. Nos están enseñando las tecnologías más avanzadas, lo último que hay en la automatización neumática y electroneumática. Fuimos ocho maestros los que nos capacitamos, con miras a que los chichos salgan mejor capacitados", subrayó.

Con este laboratorio buscan que los estudiantes usen el equipo en sus prácticas, incluidas en los programas de estudio.

"Aunque se incluyen en los planes de estudio, casi ninguna institución cuenta con equipos tan avanzados, la idea es que se acostumbren a usar lo mismo que van a encontrar en las empresas", explicó.

Abundó que todos estos equipos neumáticos y electroneumáticos aplican en toda la rama de la automatización, que los estudiantes van a encontrar en cualquier empresa en donde vayan a laborar, en donde tengan algún tipo de línea de producción o alguna automatización en su proceso.

"Quizá ya haya equipos parecidos de neumática en alguna institución, pero no como este que es de última generación, que es lo que importa, porque esto de la tecnología avanza demasiado rápido, entonces si trabajamos con un equipo de hace 20 años puede estar funcional, pero no es lo último, no es lo que hoy en día utiliza una empresa para su proceso", resaltó.

Finalmente reconoció que el apoyo del Programa GEN Técnico de parte de TenarisTamsa, ha ayudado mucho al desarrollo de los estudiantes Conalep.

"Que mejor que no verlo nada más en quizá capacitaciones, sino ya como en un laboratorio de industria 4.0 con instalaciones muy modernas, lo que va a ayudar a los chicos que cuando entren al laboratorio se sientan en un ambiente de élite, un laboratorio que podría compararse con el de las mejores universidades, y lo tenemos en Conalep", concluyó.

