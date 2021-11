El monto mensual es de mil pesos y aunque no es mucho lo ocupan para su transportación al centro laboral, comprar el material que falta en los jardines de niños, entre otros.

"Es una compensación que se nos da mes con mes pero a partir del mes pasado nos dijeron que no había presupuesto y que ya no nos iban a poder pagar. A nosotros se nos hace irrisorio, no es posible que el señor alcalde tuvo dinero para irse al extranjero y ahorita que debe pagar a las maestras diga que no hay presupuesto y su personal se esconda".

Es la primera ocasión en que les retrasan el pago pero además que necesitan el recurso, se mantienen en incertidumbre porque se avecina el cambio de gestión municipal.

"No sabemos si van a pagarnos o no. Para hablar con el alcalde hay que ver si nos quiere atender".

Carolina Chávez, otra de las afectadas, explicó que son nueve maestros de diferentes comunidades a quienes les deben.

Se trata la compensación que ellas reciben por prestar sus servicios educativos

"Son mil pesos que recibimos mensualmente desde hace dos años. A veces de nuestro sueldo es que ponemos el dinero y los padres de familia que nos pueden apoyar lo hacen y compran material".

Las maestras tienen que transportarse de las comunidades para poder llegar a sus centros de trabajo, por lo que exigieron el dinero. Les deben los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Acusaron que las veces que han ido al palacio a buscar al alcalde, este último no se encuentra y la síndica y el director del DIF tampoco les dan la cara.

Los CAICS en Medellín de Bravo cuentan con una población de 80 alumnos, estos centros de atención infantil se encuentran en las comunidades: La Esperanza, El Tejar, El Crucero, Potrerillo, Juan Alfaro, Rincón de Pérez y Celaya.