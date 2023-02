Antiinflamatorios y relajantes musculares, lo que más detectan en operativo mochila: SEV

Medicamentos antiinflamatorios y relajantes musculares, son los que principalmente han sido detectados durante el operativo mochila que se implementa en planteles de educación básica y media superior en el estado, informó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

El titular de la SEV señaló que el operativo mochila, el cual se aplica de manera aleatoria, ha llegado ya a más de 300 escuelas públicas del estado y se busca ampliarlo a más planteles de nivel básico.

"Vamos avanzando con un buen número de escuelas, más de 300 planteles. Vamos a iniciar nuevamente ahorita que reinicia el ciclo escolar, empezar de igual manera con media superior, pero también lo estaremos realizando en educación básica que es también secundaria, que para nosotros es importante", dijo.

Cuestionado sobre si se ha detectado estupefacientes o más medicamentos, rechazó que hayan encontrado alguna droga con este operativo, señaló que solo han sido medicamentos.

"Medicamentos sí. Ya les había comentado que habíamos encontrado por ejemplo relajantes musculares, para desinflamar, naproxeno sódico, ibuprofeno, ketorolaco; y que incluso nos decían del centro de salud que a veces estas sustancias mezcladas con cierto tipo de refrescos, causa ciertos efectos".

El secretario de Educación de Veracruz agregó que se mandó a llamar a las madres y padres de los menores a los que se detectaron estos medicamentos, para conocer si se trataba de medicamentos bajo prescripción médica o no.

"Lo que nosotros hicimos de inmediato fue mandar a traer a las madres y padres de familia, decirles si estaban enterados de lo que estaban consumiendo sus hijos, estos medicamentos".

Aseveró que la buena comunicación con los padres de familia ha sido clave para que dé resultados este operativo, el cual al principio algunos padres mostraban resistencia para su realización.

"Quiénes llevan a efecto el operativo, los papás y mamás. Mamás revisan a las niñas, papás a los niños y previo a esto una asamblea, consentimiento, papel firmado de autorización de madre y padre de familia, y hemos salido abate", dijo.

Inversión para telebachilleratos

En otro tema, el titular de la SEV reiteró que los 141 pesos por concepto de Fomento para la Educación que se cobra al realizar el pago de la Tenencia y Derecho Vehicular, se invertirá en el subsistema de telebachillerato.

Informó que son 50 millones de pesos los que se destinarán de este concepto para telebachilleratos que no cuentan con escrituras, los cuales por no contar con documentos del terreno donde están ubicados, no pueden acceder a recursos públicos.

"Cuando pagamos nuestro derecho vehicular, nuestra tenencia, hay un rubro que dice para la educación; es este rubro, los 50 millones que se estarán invirtiendo en el subsistema de telebachillerato y algo importantísimo es que no deben de tener escrituras. Con esto nosotros vamos a lograr realmente impactar en diversos planteles a nivel estatal porque algo que nos detiene es que muchas veces no tienen la escrituración del predio".

/lmr