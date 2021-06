disminuyen_casos_de_covid-19_entre_personal_de_salud

"Sin echar las campanas al vuelo, la vacuna contra el Covid-19 sí tiene que dar un margen de protección alto, a menos de que haya alguna otra cepa; habría que probar cómo se comporta la vacuna con las nuevas cepas, pero al menos, con el virus que circula en México actualmente, no ha habido algún reporte de contagios entre el personal médico", manifestó.

Después de que en el mes de enero se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 al personal médico del municipio, y un mes después la segunda inmunización, los casos en los trabajadores del sector salud han disminuido notoriamente, y al momento no se han reportado contagios en esta área, dijo Norma Alicia Riego Azuara, presidenta del Colegio de Enfermería de Veracruz.

De los casos aislados que por ahí han manifestado algunas personas, quienes aseguran que les dio covid a pesar de haber sido vacunados, dijo que depende de muchos factores.

"Ahí habría que hacer algunas investigaciones para determinar y precisar por qué la vacuna no les hizo efecto. La hipótesis es que si se enferman, ya no se agraven o fallezcan, es lo que se busca evitar", aclaró, pues precisamente al ser vacunados, la infección se elimina con más facilidad.

Explicó que con vacuna o sin vacuna, lo mejor que se puede hacer es seguir aplicando las medidas de protección personal, tanto en el sector salud, como entre la ciudadanía, en tanto que los investigadores den un seguimiento más preciso y tengan más tiempo de estudiar los casos.

"Hay gente que dice que la vacuna no sirve. No, uno no puede decir eso, sí, hay que darles tiempo a los epidemiólogos y a los investigadores para que completen bien todos los procesos de seguimientos, para ir teniendo reportes cada vez más precisos sobre el comportamiento de esta enfermedad", indicó.

Señaló que en casa se deben observar medidas básicas de higiene y de protección, sobre todo como personal de salud y como ciudadanos, analizar cómo se comportan en lugares cerrados, en aglomeraciones, y tratar de evitarlos, sin dejar de aplicar las medidas de higiene y de sana distancia básica.

Subrayó que el periodo de protección que brindan las vacunas también se está determinando.

"Obviamente debe de tener un periodo como las vacunas que conocemos, en algunos casos puede ser que la vacuna rinda una amplia protección de hasta de 5 años o que al año haya que revacunar, eso aún no se sabe", manifestó.

Reiteró que lo más sano es que seguir tomando las precauciones como al principio de esta pandemia: cubre bocas, higiene y sana distancia. Hay que retomarlo, porque lo vimos en las campañas, cómo la gente se desbordó sin tomar las medidas básicas y cómo participó eufóricamente en aglomeraciones, ya esperábamos el repunte, se veía venir ese tipo de reactivación", lamentó.

