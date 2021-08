Lamentó que desde el año 2020 y lo que va del 2021 se haya reducido drásticamente el apoyo, pues aunque sí hay personas interesadas en donar cabello, se mantiene la precaución para evitar contagios de Covid-19, ya que el trabajo de confección sí es grupal.

"Nosotros estábamos haciendo alrededor de 4 talleres donde elaborábamos las cortinas, al año, y todo el año 2020 y lo que va del 2021 no hemos tenido ningún taller. Entonces no hemos podido avanzar con el trabajo del cabello que tenemos almacenado.

"En el 2019 entregamos en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, Puebla, Tlaxcala y en la Ciudad de México; en las altas montañas y aquí en Veracruz. En el 2020 únicamente entregamos en Veracruz, Boca del Río y Xalapa: debemos estar en un 5 por ciento de entregas, comparado con lo del 2019", indicó López Mejía.

Reconoció que las colaboradoras se mantienen firmes en su apoyo a quienes pierden cabello, pero no se ha convocado a la confección, para no contribuir a la cadena de infección del coronavirus ni afectar a quienes trabajan en forma altruista.

"Para elaborar una cortina a veces tiene que trabajar un equipo de 3 personas, y nuestros talleres son de 30 personas, ya es un número considerable dentro de un aula o en 2 mesas de 2 por 2 metros. La gente ha estado muy pendiente y hablando mucho por la donación de cabello.

"Las personas, si las convocamos, están dispuestas a acudir, pero no podemos romper las normas: ahorita es no convivencia, sana distancia y seguir los lineamientos; entonces no hemos convocado a ningún taller ni a ningún evento masivo", subrayó la presidenta de Mechones de Esperanza.

Los requisitos para donar cabello son: tener más de 30 centímetros de largo; estar limpio, seco, sin ningún acondicionador ni tratamiento químico previo a la lavada, a menos que tenga algún permanente; y se puede entregar con un gorrito o con una queratina para pegar cabello.

La presidente dijo que los interesados en donar pueden contactarla en el teléfono 2291767549 y en la página de Facebook es Mechones de Esperanza o en sus redes sociales como Anahíd Violeta López Mejía.