"Dijeron que las rumbatas no eran obligatorias": YeriMUA

Cabe mencionar que la influencer veracruzana YeriMUA habría anunciado previamente que iría a diversos puntos de la república mexicana a realizar un boteo para promover la fiesta porteña.

De la misma forma, la visita a puntos como Cancún servirían para recaudar fondos entre sus seguidores y así fortalecer su candidatura.

A través de sus redes sociales, la influencer YeriMUA destacó que la mañana del martes 19 de abril fue informada por el Comité Organizador del Carnaval que las rumbatas son obligatorias para aquellas personas que quieran ser parte de la Corte Real.

"Sucede que me manda un mensaje el Comité al grupo del Comité del Carnaval y nos dicen que las rumbatas sí son obligatorias. Las rumbatas, que me dijeron que no eran obligatorias, ahora son obligatorias. Tengo conversaciones en las que me dijeron que no son obligatorias", manifestó la candidata a reina.

YeriMUA afirmó que, incluso, dos candidatos a reyes del Carnaval reclamaron al Comité por permitir la ausencia de dos participantes durante la promoción de la fiesta más importante del puerto.

"Hay un candidato junto con otra candidata que se organizaron, entre otros candidatos, no voy a decir quiénes; se pusieron de acuerdo para meternos la pata a Brian y a mí. Entonces se empezaron a quejar con el Comité de que nos descalificaran, porque no fuimos a la rumbata, cuando en la junta se dijo, me lo dijeron dos veces: que no era obligatoria".

La influencer afirmó que desde el inicio fueron notificados sobre las rumbatas, las cuales recalcaron que no eran obligatorias.

Por último, recalcó que continuará en la contienda para lograr representar a los jarochos.













