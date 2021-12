"Ahorita sí, de verdad la gente está muy desesperada porque no hay dinero, esto está terrible, el mercado está vacío no hay clientes, no hay nada de venta, si hay muchos autos estacionados pero no hay ni totoles, no hay nada, es como un día equis", exclamó.

En su experiencia, como una de las más arraigadas locatarias del mercado lamentó la situación que hoy enfrentan.

"En el mercado pueden encontrar de todo, en los más de 40 años que tengo aquí, siempre los vendedores tomamos precauciones para estar bien surtidos en esta época, pero hoy nos llevamos la sorpresa de que no hay ventas", dijo.

Lamentó que los precios de varios artículos hayan subido mucho, como por ejemplo, la caja de uvas que cuesta $780, por lo que tienen que dar el kilo en más de $90.

"La gente está desesperada, no sé qué vamos a hacer con este mercado que ya está muriendo poco a poco", afirmó.

La locataria invitó a la población veracruzana a realizar sus compras en el Unidad Veracruzana, a dónde llegan pequeños comerciantes de comunidades aledañas, como Medellín, a vender sus productos de temporada para poder generar un pequeño ingreso y llevar el sustento a sus hogares.