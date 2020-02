Detención de Emilio Lozoya no afecta al PRI: Marlon

La detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no afecta al Partido Revolucionario Institucional pues él no es ni fue militante y por el contrario quitó la oportunidad a un priista que sí tuviera principios para hacer las cosas mejor, señaló Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI.

Admitió que el haber abierto espacios de esa forma generó que el tricolor perdiera la confianza de la gente y de sus propios militantes, pues a lo largo de los años los verdaderos priistas se han esforzado por llevar al gobierno gente concierto perfil.

Puntualizó que el organismo no tiene porque responder por el exfuncionario como tampoco lo hizo con Rosario Robles Berlanga.

"Que bueno que esté Lozoya en la cárcel, lamento la circunstancia pero nadie le dijo que llegara a robar y que se vayan con él los que lo hicieron. Él no milita en el PRI y no tenemos que responder por él".

Recordó que en su momento el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto también encarceló a exgobernadores militantes del PRI.

Aunque debería dejar de causar asombro que un nuevo gobierno encarcele a ex funcionarios del anterior cuando hay conductas ilícitas y claramente transgredieron la confianza del pueblo mexicano.

"Es importante dejar de lado el tema de las organizaciones partidistas pues los partidos intégranos programas, plataformas, presentamos programas y alternativas de gobierno y si alguien se desvía existe una Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y una ley penal para que quienes incumplan paguen".

Descartó que pueda afectar al PRI que las investigaciones alcancen al expresidente Peña Nieto pues cada quien tiene que afrontar su responsabilidad civil y/o penal.

Insistió en que a Lozoya tendrán que defenderlo sus abogados por el tricolor no lo hará.