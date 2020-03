Destapan en Tec de Veracruz propuestas indecorosas y acoso de maestros

Alumnas del Instituto Tecnológico de Veracruz denunciaron supuestos casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de profesores y alumnos al interior del plantel.





Las jóvenes se unieron y pegaron cartulinas en un muro cerca de la entrada de la escuela para exhibir a profesores e incluso a sus propios compañeros.





En los textos contaron sus testimonios de acoso y exigieron respeto para la comunidad universitaria.





En una de las pancartas señalaron a un maestro de supuestamente pedirle a las alumnas que le mostraran que si sabían programar, mientras les bajaba la mano por la espalda.





En otro pusieron "lastima que la maestría y el doctorado no quita lo misógino y acosador.





Una más escribió: "el profesor me miró el trasero y me dijo que así tenía que venir vestida".





Una más plasmó que un hombre dentro del plantel (el nombre se omite respetando la presunción de inocencia) le sugería como ir vestida.





"Estamos aquí porque estamos hartas de que diario tenemos que venir aquí a esta institución y sufrir acoso por parte de los profesores. Esto no lo organizó ningún tipo de organización de la escuela sino nosotras porque estamos hartas. Ya llegó un punto en el que nos cansamos de tener que soportar esto", expresaron las jóvenes por el micrófono.





Exigieron un alto a las agresiones sexuales de las que son objetos, comentarios misóginos y propuestas indecorosas a cambio de buenas calificaciones.





"No venimos a que nos acosen, nos chiflen, a que nos tomen fotos, a que nos pasen al pizarrón solo para vernos el trasero, venimos a prepararnos, pero hay mucha gente aquí que lo toma a chiste. El acoso no es un chiste así que ya no se callen más, eso no sirve de nada", señalaron por el altavoz.





Las estudiantes acusaron que lo piropos y miradas morbosas son actitudes constantes en la institución por lo que decidieron alzar la voz y que se ponga fin a dichas conductas.





Cabe descartar que uno de los estudiantes se incomodó con los señalamientos y trató violentamente de retirar las cartulinas del muro.