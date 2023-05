Así despidieron a Lizbeth, joven madre asesinada en Medellín

A las 9:30 de la mañana del 19 de mayo partió la carroza fúnebre que transportaba el féretro de la joven Lizbeth Vargas Barrios de 25 años con rumbo a la iglesia de Moralillo, en donde le dedicaron algunas oraciones antes de llevarla al panteón de la misma localidad.

La mañana nublada y la soledad del terreno que rodea el campo santo hizo la llegada del féretro rosa en el que se encontraba "Liz" más difícil para la familia y amigos de la joven madre, quienes observaban con tristeza aquella escena.

"¿Qué voy a hacer ahora mija?" Se escuchó entre lágrimas decir a Jacinta Álvarez Cabrera de 85 años, abuela de Liz y actual responsable de sus bisnietos, en el momento en que se recargaba del féretro.

Después de unos minutos en la casa de descanso donde algunos familiares y amigos aprovecharon para rociar agua bendita y dirigirle algunas palabras a Liz, el momento de trasladar el ataúd hacia la fosa se llegó.

Fue en la tumba de un tío, donde ingresaron el ataúd con los restos de la joven a quien todo el municipio de Medellín de Bravo la recuerda como una mujer trabajadora y luchadora, siempre con el objetivo de sacar adelante a sus dos hijos, abuela y a un tío discapacitado.

"¿Qué va a ser de mi tía y esos niños, ese maldito perro no se puso a pensar en ellos. Desgraciado te vas a morir ahí, dejaste abandonados a mis niños.

Me da rabia que él ponía cara de que no sabía nada de ella y que no hacia nada cuando él sabía dónde la había dejado", expresó una tía al mismo tiempo en que Liz era despedida con flores que le arrojaban.

Doña Jacinta sin fuerzas, pero intentando mantenerse firme se sentó a lado de donde estaba siendo enterrada su nieta a la que vio crecer mientras familiares apoyaban a los pequeños hijos de Liz para despedir a su madre con una flor.

Una cruz formada por dos pequeñas ramas sujetas con un pedazo de cuerda adornó junto a la leyenda de "recuerdo de sus hijos, abuela y papá" la tumba en dónde tras 18 días de su desaparición finalmente descansa Lizbeth Vargas Barrios de 25 años, víctima de feminicidio a manos de quién en ese entonces era su pareja sentimental, Leonardo "N" de 54 años.