Desecha OPLE queja contra regidora Belem Palmeros

La regidora en el Ayuntamiento de Veracruz, Belem Palmeros Exsome, informó que la queja presentada en su contra por el edil Sebastián "N" ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) fue desechada.

Recordó que en días pasados fue notificada por el OPLE Veracruz para no seguir supuestamente influenciando en su buena imagen pública, política, social del regidor denunciado por acoso físico y sexual.

"En días pasados yo comenté que me denunció a mí y a muchos medios de comunicación para no seguir. Yo me defendí y tengo entendido que desecharon la denuncia y vamos a esperar a ver qué recurso mete el señor", dijo.

La edil priísta mencionó que la queja presentada en su contra ante el OPLE no procedió, sin embargo, seguirá al pendiente porque es un tema en que reiteró no se quedará callada.

Respecto a las denuncias presentadas contra el regidor morenista Sebastián "N", dijo que se mantienen las cuatro presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

"Vamos en cuatro, en esas continúa porque se están haciendo las carpetas de investigación, están formalizándose, están haciendo todo el trámite que debe hacer ante la Fiscalía cualquier mujer que ha sido víctima de violencia y en ese tenor estamos", comentó.

Afirmó que son más las que se podrían sumar, pero es una decisión que depende de las víctimas.

"Se pueden sumar más, ese es un tema que las víctimas van a poder platicar con ustedes, que ellas son las que están en contacto con todas las mujeres y entre ellas están haciendo grupos de contención, grupos de apoyo porque desgraciadamente han sido muchas mujeres que se han sumado, pero no todas están listas para meter una denuncia", mencionó.

Palmeros Exsome comentó que al momento las denuncias presentadas se encuentran dentro del término que debe de ser, por lo que no se puede hablar de una dilación por parte de la Fiscalía.

Dijo que el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz sigue dando el acompañamiento a las víctimas con terapia psicológica, todos los temas que se necesitan.

La edil priísta reiteró que espera que el partido en el que milita Sebastián "N" haga algo ante las denuncias que enfrenta al mencionar que "es penoso que sigan funcionarios así en el poder".

