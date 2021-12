Y lo mismo está pasando con el nuevo esquema "Cuenta Infonavit más Crédito Bancario" que se fraguó en un convenio firmado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Asociación de Bancos de México (ABM) dando el "banderazo", al nuevo esquema financiero el 19 de noviembre en ciudad de México y confirmado por el delegado estatal en Veracruz.

Noticia Relacionada Protestan pensionados y jubilados en calles de Xalapa

Imagen del Golfo en calidad de derechohabiente visitó tanto las oficinas de Infonavit así como las de un ejecutivo de uno de los bancos que están en el convenio.

Incomunicados

Al momento de pasar al el módulo de información y orientación, quien atendía ese puesto, no estaba siquiera enterado del nuevo esquema ya en vigor y producto de la reforma a la ley del Infonavit, promesa cumplida de la actual administración federal.

Ni siquiera sabía que ya existía un apartado en el portal para solicitar y emitirse el certificado de subcuenta de vivienda para este esquema, el primer paso para ejercer dicho derecho establecido en la ley. El servidor tuvo que ir a preguntar a un superior para entonces enterarse.

Lo mismo pasó cuando este rotativo llegó con un ejecutivo de un banco localizado en el centro de la ciudad y al preguntársele sobre el esquema, dijo no saber nada, de hecho, aceptó que sus superiores no les han notificado absolutamente nada.

"La verdad no tengo conocimiento, puede ser que ese esquema no esté en operación en el estado de Veracruz porque hasta ahora no se nos ha informado nada. Si no ya nos hubiesen dicho.", fueron algunas de las palabras y argumentos del ejecutivo bancario.

La afectación

Imagen del Golfo ha sido testigo de varias quejas y comentarios que han llegado a la redacción, sobre la falta de comunicación entre los puestos altos y los trabajadores, estos últimos quienes son los que tratan con la gente y que por culpa de los de arriba llegan a recibir hasta ofensas o falta de respeto.

Es por ello que muchos de los anuncios que hace el presidente de la república en cuanto a beneficios para la población, son tachados de falsos por la gente, porque los puestos intermedios entre el presidente y los empleados que tratan con la ciudadanía, rompen la cadena de información.