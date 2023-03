Desconoce Ayuntamiento de Veracruz situación de regidor Sebastián (+Video)

El regidor de Morena, Sebastián N no ha notificado al Ayuntamiento de Veracruz sobre su ausencia y el proceso que sigue por las denucnias presentadas en su contra, por presunto acoso y abuso sexual, señaló la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

Dijo que serán la autoridad quien deban de realizar las investigaciones necesarias, sin embargo, el Ayuntamiento tiene contacto con el regidor de Morena.

"No hemos tenido ningún contacto con la regiduría, lo que nosotros sabemos es a través de las noticias, de las redes sociales, vi que se manifestaron unas mujeres en su regiduría, sin embargo, no tenemos ningún comunicado de parte del regidor".

De manera oficial el Ayuntamiento desconoce la situación del regidor sexto pues no se ha tenido contacto con él y solo conocen las versiones que se han publicado en los medios de comunicación.

Además la regiduría sexta no ha notificado acerca de algún atentado y solo conocen la información por una publicación que se posteo en las redes oficiales del regidor.

"La regiduría no ha mandado nada, la verdad es que no hemos tenido ningún contacto con la regiduría, lo que nosotros sabemos es a través de las noticias, de las redes sociales, ahora que llegue a palacio vi que se habían manifestado unas mujeres en su regiduría, sin embargo no tenemos ningún comunicado de parte del regidor".

Señaló que el Ayuntamiento de Veracruz no puede sancionar al regidor Sebastian "N" por no presentarse a trabajar, ya que se trata de un puesto de elección popular.

"Nosotros como Ayuntamiento tenemos que esperar a que resuelvan las autoridades, no se si su partido le esté imponiendo, pero hasta el momento no sabemos nada, por parte del regidor no hemos tenido ningún comunicado, ni tampoco por parte de su partido".

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, el regidor denunció haber sido víctima de un atentado el pasado 23 de marzo mientras se trasladaba en su vehículo.

Un día después informó en su perfil de Facebook que interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía por el presunto atentando.

