Descartan que en Veracruz haya niños migrantes en el abandono

En el estado de Veracruz no hay niños migrantes en abandono y se espera que la federación concrete un proyecto para albergar a los que transitan por la entidad sin adultos que se encarguen de ellos, informó Verónica Aguilera Tapia, directora del DIF Estatal.

Recordó que el DIF Nacional ha expresado la intención de construir un sitio para atender a todos los menores que se internan sin documentos en el país y que en su recorrido hacia la frontera norte cruzan por territorio veracruzano.

Cabe señalar que muchos extranjeros, en su mayoría centroamericanos que ingresan en suelo mexicano por las fronteras de Tabasco y Chiapas, pasan por el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y por las zonas sur y centro de Veracruz.

En el sur veracruzano se encuentran instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, a las que son llevados los indocumentados asegurados por personal del INM, pero los que evaden a los uniformados siguen hacia puntos como Tierra Blanca y Córdoba, en la ruta del ferrocarril conocido como ´La Bestia´.

La funcionaria estatal confirmó que ante ello el DIF Nacional concibió un proyecto para atender a los menores, quienes son más vulnerables que los adultos, pero ya no se ha hablado más sobre ese tema.

"Es un proyecto que trae el DIF Nacional. Al día de hoy no se ha concretado nada; hemos estado preguntando, no sabemos en qué etapa va, pero espero que este año podamos tenerlo (...); acuérdense que el DIF Estatal atiende a niños migrantes no acompañados.

"En Acayucan, se va a hacer el proyecto, pero no tengo conocimiento del proyecto realmente (...), lo voy a volver a retomar porque sí es la importancia de atender de manera muy oportuna a los niños migrantes no acompañados en lo que se trasladan a Xalapa", explicó Aguilera Tapia.

Remarcó que la decisión corresponde al DIF Nacional con base en sus programas y presupuesto, pero se coordinaría con el Estatal.

La funcionaria recalcó la importancia de atender el sur del estado y en particular la zona de Acayucan por ser paso de extranjeros, y que ningún menor anda al garete en ese punto ni en sus alrededores.

"No, no, ninguno; llega quien llega, nos lo dan inmediatamente a nosotros, no hay ningún niño a la deriva", puntualizó.

DÍA DEL NIÑO

La directora del DIF Estatal de Veracruz encabezó la celebración del Día del Niño, que se realizó desde la mañana en el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Veracruz.

Entre otras actividades los menores porteños que acudieron se entretuvieron con 2 obras de teatro, los brincolines, el toro mecánico, además de juegos de mesa tradicionales; y partieron la tradicional rosca de reyes.

Aguilera Tapia dejó en claro que esa institución atiende a todas las personas por igual, sin mirar aspectos políticos ni colores.