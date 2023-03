Descartan indicios de agresiones a regidor de Veracruz

No tenemos mayores indicios, hoy revisamos y no tenemos, respondió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante el presunto atentado en contra del regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián C.

Durante su conferencia de prensan, el mandatario estatal informó que hasta el momento no existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por el atentado armado que presuntamente ocurrió la noche de este miércoles 22 de marzo.

Cuitláhuac García Jiménez indicó que si el regidor lo considera importante, deberá interponer la denuncia ante las autoridades correspondiente.

"Nosotros no tenemos otros indicios, si él considera eso que ponga la denuncia, que dé los datos y que se haga [...] para eso está la Fiscalía que lo pruebe".

Cabe destacar que durante la noche de este miércoles 22 de marzo, el equipo de Comunicación Social de Sebastián C, dio a conocer que había sido intersectado por sujetos armados.

Señalaron que el regidor se trasladaba en su vehículo cuando ocurrieron los hechos, y que se encontraba bajo el reguardo de las autoridades.

"Hace unas horas, sujetos armados interceptaron al Regidor Sebastián Cano mientras se trasladaba en su vehículo. El edil se encuentra a salvo y bajo el resguardo de las autoridades. Mensaje del equipo de trabajo de la Regiduría Sexta".

Asimismo, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dijo que no existía ninguna notificación por el presunto atentado.

Argumentó que la autoridad que presuntamente lo resguardó luego de hechos delictivos tampoco hicieron del conocimiento público ninguna información.

