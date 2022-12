Incontrolable; desapariciones forzadas siguen aumentando en Veracruz

Vicenta Martínez Castro, integrante del Colectivo Solecito, alertó que los casos de desapariciones forzadas en este 2022 incrementaron, cifra que se vio reflejada en el número de personas que se integraron a la búsqueda en el colectivo.

"Este año 2022 incrementaron las desapariciones forzadas, al menos en lo que es el Colectivo Solecito se agregaron constantemente más integrantes, sin embargo tenemos conocimiento solo de nuestro colectivo, pero hay más."

Dijo que al menos en las últimas semanas llegaron aproximadamente cuatro integrantes más, sin embargo hay muchas familias que viven el proceso en silencio, por lo que puntualizó, sería muy difícil saber con exactitud las cifras.

Vicenta Martínez también comentó que la desaparición forzada se ha presentado equitativamente tanto en hombres como mujeres, pero reconoció que existen ligeramente más casos de masculinos.

En cuanto a los hallazgos e identificaciones lamentó que el funcionamiento de las autoridades siga siendo lento y poco eficiente, pues indicó que para las familias de víctimas de desaparición forzada no hay mayor información ni avances.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

"Los avances van iguales, no se han identificado muchos tesoros y es la fiscalía que no está trabajando, también las autoridades que se dedican a las pruebas de ADN, no hay rapidez ni gente especializada", señaló

Finalmente,, agregó que el próximo año seguirán trabajando en más predios, mientras tanto están sujetas un año más a pasar las fiestas decembrinas con un profundo sentir ante la ausencia de sus familiares, por lo que hicieron un llamado a la sociedad y autoridades a darse cuenta de la difícil situación que enfrenta la sociedad.

