Lucía Díaz Genao, presidenta del Colectivo Solecito, señaló que es importante que los padres de familia se mantengan al pendiente de lo que ven sus hijos en internet y la información que aportan para que no caigan en la trampa. Y es que en una semana se pueden llevar hasta 6 o 7 chicas y chicos.

"Muchas veces son enganchadas por medio de las redes. Hombres de 50 se hacen pasar por chicos de 15 o tal vez se hacen pasar por una chica. Es un tema realmente alarmante. Entonces en este tema tiene mucho que ver la familia. Los delincuentes no podrían hacer lo que hacen si uno no les aportara tanta información. Las están enganchando, se llevan hasta 7 en una semana y no estoy exagerando".

