Derechohabientes del IMSS exigen atención médica

Algunos señalaron que tienen tres días sin que les agenden la atención médica que requieren.

Otros dijeron que llevan dos días dando vueltas para que les pongan fecha para su consulta.

La señora Geraldine, dijo que el martes tenía cita pero no la atendieron porque no había sistema.

El miércoles volvió a ir y estuvo formada más de cinco horas.

"Yo vine ayer a una consulta, supuestamente me atendían a las 10 y pasé hasta las 11 a la consulta pero volvieron a agendar porque no había sistema. Soy madre soltera, tengo un hijo y nadie puede venir a sacar cita por mí. Entro a trabajar a las 2 y dicen que me espere, pero estoy aquí desde las 6 de la mañana. Pagamos el seguro, no les venimos a pedir nada regalado".

Acusó que durante el tiempo que buscó cita la hicieron ir a diferentes áreas porque ninguna la querían atender.

"Nos están mandando de aquí para allá, de acá para allá y no me atienden. Tengo que ir a ginecología".

Uno de los quejosos comentó que le argumentaron qué hay al menos 10 médicos infectados de covid-19 por lo cual no los pueden atender.

La señora Juana acudió a sacar cita para pediatría, pero estuvo largas horas porque no había quien los atendiera.

"No avanzamos, salió una señorita de trabajo social a darnos información para acomodarnos y luego un doctor que dijo todo lo contrario entonces ya no sabemos que hacer. Dice el doctor que no tienen personal porque 10 doctores se enfermaron de COVID y que por eso él tuvo que bajar para explicarnos. Es algo tan simple como una cita y no pueden atendernos".

Los derechohabientes exigen ser atendidos de manera inmediata.