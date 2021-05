Derecho a huelga necesario para que trabajadores sean escuchados: Leonel Pérez

El derecho de huelga no se aplicó el año pasado por mantener la conciliación con los patrones pero si es necesario se tendrá que regresar a esa política para que los trabajadores sean escuchados en los diferentes rubros, advirtió Leonel Pérez Herrera, vicepresidente del Congreso del Trabajo y secretario de Finanzas de la CTM.

Dijo que los sindicatos no serán condicionados con temas políticos, pues existe diversidad de ideas en los grupos y prevalece el respeto.

Por tal motivo cada quien será libre de votar por la opción que mejor le parezca el 6 de junio.

"Necesitamos mejores políticos. Los electricistas tenemos unas exigencias, Tamsa otras, los petroleros otras, pero el clamor es unidad. Estamos en una coyuntura en la que nadie quiere a los políticos. No queremos caer en anarquía, queremos vivir en paz y tener empleo".

Dijo que los trabajadores buscan que se les garanticen mejores salarios y prestaciones, pero también que les expliquen si la subcontratación dará más trabajo o quitará espacios.

"Queremos mandar el mensaje a todos los patrones, privados o del gobierno, de mejor salario. Mantener prestaciones y elevarlas, vivienda, trabajo estable y paz laboral".

Recordó que por la pandemia se perdieron fuentes de empleo pero con unidad se lograrán recuperar.

Sin embargo, reiteró que no permitirán que los sindicatos sean utilizados con fines políticos de cara a las próximas elecciones.

"Exigirle a las autoridades que se pongan de acuerdo y vean hacia los trabajadores, la mayoría del pueblo. Todos buscan sus intereses políticos pero los de la sociedad se quedan a un lado. El rubro está olvidado, solo nos utilizan para sus fines políticos".

Afirmó que los sindicatos operan todos los días con un trabajo silencioso pero efectivo.