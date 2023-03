Denuncian posible caso de acoso en primaria en Veracruz (+Video)

Madres de familia de la escuela Antonio Caso denunciaron al maestro Azael "N" por supuestos tocamientos y abuso en contra de los estudiantes.

Dulce María González, madre de familia, dijo que el maestro tocó a por lo menos 4 niñas de entre 9 y 10 años de edad por lo que decidió interponer la denuncia correspondiente.

La escuela se ubica en el Infonavit Buena Vista. De acuerdo con mamá de una de las afectadas un profesor sienta a las alumnas en sus piernas para tocarlas pero a otras les ha agarrado los glúteos con las piernas por lo que exigió que se realiza una investigación y se le sancione.

"Yo hablé con mi hija de 9 años y le pregunté si alguna vez había escuchado algo raro en la escuela que la pusiera incómoda y me dijo que no, le pregunté si alguna vez el maestro la tocó de manera que la hiciera sentir incómoda y me dijo que si, nos mostró cómo, la tomaba de la cintura, le bajaba la mano a su glúteo y le tocaba la pierna, también hay una compañera a quien le tomo una foto por debajo de la falda y se las sienta en las piernas".

Las mamás acudieron al Palacio Federal de la ciudad de Veracruz a una reunión con la supervisora escolar y aunque admitieron que separaron al maestro del grupo les están solicitando pruebas como testigos, fotografías e incluso testimonios, pero todo este material con fecha del 13 de marzo en adelante.

Por su parte la señora Janet Delgado Molina, explicó que su hija fue violentada por el mismo profesor hace 8 años cuando estudiaba en esa escuela.

En aquel entonces su hija no salía al recreo ya que el maestro la obligaba a permanecer con él pero no es entonces no dijo nada hasta que ingresó a segundo de secundaria.

Las mamás acusaron que el maestro supuestamente también tocaba las niñas cuando iban al baño.

