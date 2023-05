Denuncia venta de pipas con agua por parte de Grupo MAS en Veracruz

En el Predio 4, en la parte alta, conocida como La Loma, desde hace dos años carecen de agua, sin embargo, el recibo de cobro continúa llegando y a quienes se atrasan con los pagos a Grupo MAS, les cortan el servicio, denunció Constantina Segura Ramon, representante del predio, durante una manifestación en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Miguel Alemán.

"Soy del Predio 4, y no tenemos agua, no nos sube a La Loma, estamos en la parte alta y la presión del agua no es suficiente para que suba, aún así Grupo MAS ha ido con brigadas a cortarnos el agua, a pesar de que no tenemos agua, nos han cortado el suministro e incluso nos piden hasta 600 pesos para que nos den el agua, algunos compañeros, presentes aquí, han llegado a comprar las pipas porque si de casualidad llega a subir el agua, en la noche, es muy sucia", aseveró.

Dijo que la compañía del agua que opera en Veracruz les vende las pipas de agua, cuando deberían de ser gratuitas.

"Grupo MAS nos vende algunas pipas de agua, otras no las dan gratis, pero si hemos llegado a pagar hasta 600 pesos por las pipas", afirmó.

Para subsanar la falta de agua, deben de acudir a las zonas bajas para acarrearla.

"Tenemos que andar buscando agua del Coyol, acarreando, con tambos porque no nos sube el agua, ese es el problema que tenemos nosotros, siempre, y así hemos estado cerca de dos años", aseveró.

Agregó que son más de 400 personas las afectadas por esta falta de agua.

"Lo que pedimos es que tengamos agua, no nos negamos a pagarla, pero sí que llegue el agua, y que no sean un buen servicio de calidad con agua buena, no con agua sucia", agregó.

"Ahora nos están cobrando la mensualidad, cuando no tenemos agua, cuando tenemos que comprar las pipas y pagarlas, entonces, no podemos pagar todo o pagamos la mensualidad del agua, que es un pésimo servicio o pagamos las pipas que tenemos que comprar porque no hay agua", reiteró.