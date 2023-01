Denuncia a notario de Cosamaloapan que la obligó a tatuarse marca de su ganado

Como mujer y como madre de familia, Mónica Jacqueline Taibo Cano demanda justicia y se aplique la ley a su exesposo y notario Sergio N, quien la obligó a aplicarse unos tatuajes y aunque lo denunció, es la fecha en que no se ha procedido en su contra.

Recordó que en noviembre del 2022 ella presentó una denuncia en la Fiscalía de Veracruz contra su exesposo, por amenazas, violación y violencia familiar.

Sin embargo, la audiencia se programó hasta el 31 de enero y ella demanda justicia, pues dijo que él está respaldado por el Colegio de Notarios y acude a algunas áreas de gobierno para librar la acción de la justicia.

Él no es el padre de los niños, y por eso ella los envió con el papá para mantenerlos a salvo.

Dijo que además de su denuncia, su exesposo tiene otros 3 procesos iniciados por igual número de mujeres, por violencia.

"Cabe aclarar: son tatuajes, no es fierro con el cual se marca al ganado, pero el símbolo representa con lo que marca a su ganado.

"Ése es otro tema, el símbolo de violencia, porque a mí no me gustan los tatuajes y él de alguna manera obligó a que me los hicieran para delimitar que soy de su pertenencia", subrayó Taibo.

Hace responsable al exmarido por cualquier daño que sufra ella o sus hijos, quienes por ahora están con el papá, a quien se refirió como "excelente hombre".

Dijo que con el segundo exesposo estivo casada 2 años, pero no aguantó más.

"Una relación así es bien complicada. Cuando una persona tiene las características de manipulación y además agresión, es una combinación muy mala porque tienes miedo. Entonces tú como mujer, como víctima, tratas de complacer en todo, porque además es tu esposo.

"Tú quisieras que las cosas marchen bien, y empiezas a hacer todo lo que él quiere: es una manipulación psicológica, es un tipo de violencia que muchas veces es peor que la violencia física", aseveró Taibo.

Demandó que se haga justicia pues dijo saber que el notario intenta sobornar testigos e intimidarlos y quiere desacreditar los señalamientos de ella.

Un tatuaje de ella representa a las iniciales del nombre de él y al sello de su notaría, con lo que el exesposo marca a sus animales.

Por eso ella remarcó su petición a las autoridades:

"Que se haga lo correcto, lo que debe de ser, no prestarse a sobornos, a intimidación porque él tenga influencias o porque él tenga el apoyo de gente que tenga influencias. Eso es lo que yo pediría.

"¿Vamos a esperar que aparezca una mujer muerta para que se haga justicia, para que lo detengan? Suena trágico, pero así pasan las cosas", expresó Taibo.

Foto: Heladio Castro.