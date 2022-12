Defienden a fiscal de Veracruz exhibida en TikTok por omisión

Luego de andar circulando un video en redes sociales donde se exhibe y se acusa de omisión a una fiscal de la ciudad de Veracruz, un abogado penalista desmiente tal versión y presume que el material fue editado y con carácter tendencioso.

Lo anterior fue dado a conocer a este medio de comunicación por el abogado Jesús Ulloa Carreño, quien dijo que la fiscal Lorena del Carmen Gutiérrez Romay, es una profesionista responsable.

??Exhiben a Fiscal de #Veracruz

por no querer levantar una denuncia.??https://t.co/JKrx8qryv4 pic.twitter.com/wvwUfBQDDm — Imagen de Veracruz (@ImagendeVer) December 27, 2022

Comentó que Lorena del Carmen es la Fiscal número 10 del Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía de Veracruz y quien se hizo viral en redes sociales luego de que en un video difundido se muestra como supuestamente se levanta y deja hablando sola a la declarante.

Ulloa Carreño manifestó que Gutiérrez Romay es una excelente servidora pública y ese vídeo fue editado de manera dolosa y tendenciosa, con la finalidad de afectar su satisfactorio desempeño al frente de la Unidad de Atención Temprana.

Los fiscales en esta área en la cual se encuentra la licenciada Lorena del Carmen, tienen un horario de 24/7, nada que ver como con los fiscales investigadores.

Por lo tanto, el día que ocurrió el incidente no había energía eléctrica en el edificio para tomar la denuncia correspondiente al delito que la usuaria demandaba.

"El video fue editado y se ven los cortes, lo que muestra un carácter tendencioso so para afectar a la funcionaria, personalmente la conozco y no se me hace justo que evidencien actitudes que nada tiene que ver con ningún representado", acotó el jurista.

Por último, Jesús Ulloa Carreño enfatizó que la fiscal 10 de Veracruz en sus diligencias es una persona recta, amable y muy eficiente.

/fp