Cumplirá Manzanita 50 años de participar en el Carnaval de Veracruz

José Manual Culell Meza, "Manzanita I" aún se emociona hasta las lágrimas al recordar la noche en que recibió la llamada telefónica del presidente del Comité del Carnaval, José Antonio Pérez Fraga, para darle la noticia, de que había sido elegido para ser Rey del Carnaval 2021, el Carnaval de la pandemia, en donde obtuvo más de 3 mil likes, luego de 48 años de haber portado la corona de Princeso II, en el año de 1973, cuando contendió para Rey, apoyado por el Sindicato de Electricistas.

Desde entonces vive para el Carnaval, se prepara el resto del año para participar en la fiesta más importante de Veracruz, que este año será del 29 de junio al 5 de julio y nuevamente es una fecha simbólica para Manzanita, ya que cumple 50 años de participar en las fiestas del Rey Momo.

Entre sus tesoros más preciados, se encuentra una edición especial de Imagen de Veracruz, sobre el Carnaval de Veracruz, misma que muestra durante su entrevista en las instalaciones del diario.

"Gracias a Imagen de Veracruz, estoy aquí, después de estar en el 2013, aquí está el periódico que sigo conservando, agradezco a todos los periódicos que me han apoyado, pero le tengo un cariño especial a Imagen de Veracruz", subrayó.

Reconoció que el medio impreso, que lo ha acompañado en sus participaciones, es al que más cariño le tiene y especial agradecimiento.

"Tantos recuerdos muy bonitos que me trae Imagen de Veracruz, que aún conservo sus publicaciones, como esta edición especial, que se publicó el viernes 20 de febrero del 2009, es uno de los grandes recuerdos que tengo", agregó.

También mostró otro de sus tesoros, su corona de Rey del 2021.

"Aquí traigo la corona que usé cuando fui Rey, a mí me coronó el presidente municipal de Boca del Río, Morelli, me quitó la corona como princeso del Carnaval, después de traerla 48 años, para ponerme la de Rey", manifestó.

Reconoció que los carnavales han ido evolucionando, y a él todos le parecen únicos e inolvidables.

"Todo va de acuerdo a la historia de los Carnavales, yo te puedo decir que el mejor fue el mío, en 1973, donde estuvo Raúl Velasco, quien trajo como sus invitados a Juan Gabriel y Verónica Castro y el que hizo el espectáculo fue el que cantaba "Mi árbol y yo", pero va evolucionando todo", aseguró.

Dijo que recuerda una anécdota de la velada de coronación, donde al dar un mal paso se cayó.

"La primera anécdota que tuve, fue la noche de mi coronación, como usé una capa tan grande, me enredé y salí volando, pero me paré como si nada, ni me dolió el golpe y seguí caminando", dijo entre risas.

Este 2023 cumple 50 años de participar en el Carnaval de Veracruz, pues comenzó a los 25 años de edad.

"Y lo voy a festejar, a lo mejor me dan la sorpresa, porque yo tengo mucha amistad con Pérez Fraga y la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira, ojalá que pueda yo tener un carro alegórico para mí solito, ojalá", dijo.

"Cuando fui Juan Carnaval salí en un carro con la señora que me acompañó, Mamá Rumba, en el 2020. Ojalá y Dios quiera se me haga tener un carro alegórico para mí, son 50 años de estar en los Carnavales, soy el ex Rey más antiguo, hasta ahorita", añadió.

Sin duda Manzanita es de los exreyes más alegres, entusiastas y participativos de los 23 exreyes que aún viven, de los cuales únicamente 10 son los que participan, 9 no participan para nada en los festejos carnestolendos, como El Gusano Rojas, 2 son los que a veces participan y 2 más que están enfermos.

Su traje será de jarocho, como se vistió cuando fue Rey, hace dos años.

Lamentó que atrás quedaron los carnavales donde la Comisión Federal de Electricidad postulaba a su candidato para Rey del Carnaval.

"El sindicato que sigue con esta tradición es el de Ferrocarrileros, por lo que hay muchos exreyes ferrocarrileros, aún no se sabe a quién postularán este año, tal vez ya no lo haga, aunque siempre, de alguna manera ha apoyado al Carnaval, con comparsas o impulsando a alguna candidata a reyna", dijo.

Su amor por el Carnaval, es evidente y a lo largo de estos 50 años ha construido muchos recuerdos maravillosos, pero sin duda el mejor de todos fue el haber compartido al lado de su hijo el número 40.

"El Carnaval es mi vida y la mejor anécdota que tengo, la más bonita es que cuando yo cumplí 40 años, mi hijo salió conmigo en el Carnaval, en el 2003, mi hijo cumplió 40 años en enero 30 y en febrero salió conmigo, pues él nació cuando yo empecé a incursionar en el Carnaval", finalizó.

Fotos: Josefina Lugo.

