Cubanos en Veracruz protestan por la libertad de su país

Al grito de "Libertad", "Abajo el miserable régimen de Cuba" y "Viva Cuba libre", cubanos se manifestaron pacíficamente en el monumento de José Martí del Fraccionamiento Reforma para brindar solidaridad a sus hermanos, quienes se han levantado en protesta tras la grave situación que se vive, agudizada las últimas semanas por la crisis sanitaria que ha generado el aumento de casos y muertes por el COVID-19.

"Salí de Cuba hace 41 años, estuve recorriendo América Latina y me establecí hace 15 años aquí en Veracruz, desde que salí de Cuba a mis 18 años, no he podido regresar. Cuando salí mi madre estaba presa, le habían echado 10 años porque estaba en contra del gobierno. La última vez que la visité, ella me dijo que me fuera, que me iban a fusilar por estar en contra, no la volví a ver más nunca, se murió", Juan Antonio Tejera Cabrera, originario de la Ciudad de Matanzas, Cuba.