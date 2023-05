CROC exige Policía Intermunicipal para abatir inseguridad en Veracruz

Para abatir la inseguridad se requiere retomar el esquema de Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en coordinación con el gobierno del estado, pero con recursos financieros, humanos y materiales o de lo contrario todo quedaría en buenos deseos, sugirió Santiago Argüello Cruz, secretario de Transporte de la Federación CROC Veracruz.

Consideró básico el coordinar esfuerzos interinstitucionales para evitar su dispersión y no perderse en lo no prioritario, de modo que no ocurra lo que a la extinta Policía Internacional Veracruz-Boca del Río, que desapareció y no hay quien proteja al ciudadano común, aunque exista una corporación municipal.

"No hay rondines de policías, los policías están en sus cuarteles... es cierto, tienen miedo, como lo manifiestan y la verdad, la gente de fuera se ve mejor armada que ellos.

"Pero los que nos asaltan a nosotros, que son los borrachos, los drogadictos de colonias, porque ésos son los que asaltan al gremio, no la alta delincuencia armada porque entonces cuántos de nosotros estuviéramos ya muertos", destacó Argüello Cruz.

Dijo saber que muchos trabajadores del volante que reportaban asaltos en realidad tenían deudas con famosos prestamistas sudamericanos que asolaban en colonias de la periferia de Veracruz, de entre 18 a 30 años de edad.

Por ello remarcó la necesidad de retomar el esquema de Policía Intermunicipal para Veracruz, Boca del Río y Medellín, por lo menos, para tener vigilancia en puntos claves y atender con prontitud los llamados ciudadanos.

"Sólo en Veracruz son más de 200 colonias, entre irregulares, Infonavits, fraccionamientos", resaltó el trabajador del volante.

Hizo hincapié en que para armar una Policía Intermunicipal se requieren recursos financieros y es difícil que los tenga un ayuntamiento.

"Habría que adecuarlo a la realidad de hoy, habría que hacer una inversión económica muy fuerte y con apoyo del gobierno del estado porque los municipios solos no podrían", recalcó el representante de taxistas croquistas.

Opinó que eso ya no sería posible en lo que resta del actual gobierno estatal y tendría que ser con el próximo, del periodo 2024-2030.

Opinó que el delito más recurrente entre taxistas es el robo de la unidad; y entre el ciudadano común y el taxista, el robo de sus pertenencias.

