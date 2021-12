"Al darse la facilidad de volver a la escuela hubo cierta normalidad económica; eso provoca que haya consumo y al haber consumo hubo recuperación de empleos.

"Pero a nivel macro todavía estamos mal, en lo económico todavía tenemos un déficit, pero a nivel salud considero que el hecho de que una gran parte de la población mexicana esté vacunada ha generado la confianza de retomar la normalidad: salir a la calle, usar cubrebocas y hoy está muriendo menos gente", subrayó Zúñiga Mezano.

Destacó la existencia de un medicamento para el Covid, lo cual hace prever que ya no se verán escenarios como en el año 2020.

Sin embargo dejó en claro que no habrá una vuelta a las condiciones del año 2019 en el corto plazo y eso significa que no se debe bajar la guardia ni confiarse, porque la alerta epidemiológica aún no se ha ido.

Zúñiga recalcó que se debe tomar la situación con mucha cautela y abrir bien los ojos en el 2022, pues los inicios de año siempre son difíciles por la llamada cuesta de enero, porque el dinero no fluye con rapidez.

Sugirió a la ciudadanía no confiarse ni esperar cambios acelerados y sobre todo, mantener las medidas sanitarias para preservar la salud y cuando llegue el momento, aplicarse la vacuna de refuerzo.