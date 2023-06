Crean muñeca de Miriam Carballo en fiestas de San Andrés Tuxtla

La modelo veracruzana Miriam Carballo compartió en redes sociales la muñeca que realizaron pobladores de San Andrés Tuxtla inspirada en ella.

“Hoy me hicieron parte de las fiestas de mi pueblo San Andrés Tuxtla (…) no me lo esperaba”, posteó.

Mimmi agradeció a los creadores de la famosa “mojiganga” y aseguró que le causó mucha gracia.

La figura está adornada con un vestido amarillo en alusión a su vestuario utilizado durante las fiestas del Carnaval de Veracruz 2022.

/pn