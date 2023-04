Por medio de su experiencia, crean Movimiento Nacional de Adultos Mayores; buscan aportar a México

La tarde de este viernes 28 de abril se realizó la apertura del Movimiento Nacional de Personas Adultas Mayores derivada del área militar en el salón de eventos del sindicato de meseros en Veracruz.

El objetivo de este Movimiento es que el gobierno federal, estatal y municipal, así como a empresas paraestatales y sociedad en general permita participar y opinar a personas mayores en la vida pública, aportando su experiencia, conocimientos y formación.

La idea es formar en cada estado de la República un Consejo Regional de Personas Adultas Mayores. Hasta el momento se contabilizan más de 150 adultos pertenecientes a este Movimiento Nacional.

Se espera contar con la creación de 30 Consejos Regionales, así lo mencionó el Capitán Rafael García Anaya, responsable de la Cooperativa de Marinos Militares Retirados.

"Ya va a empezar Ensenada, ya va a empezar Coahuila. Se espera un promedio de 30 consejos regionales y vamos a registrarnos ante los gobiernos y a solicitar lo que nos corresponde para hacer lo que pretendemos. Tenemos que presentar una organización legal y fiscalmente acreditada", agregó.

Manifestó que buscan resolver los problemas que se tienen con las empresas paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así mismo, dijo que de igual manera enfrentan problemas con funcionarios públicos.

De igual manera aseveró que de nada sirve hacer plantones o cerrar las calles, más bien se debe recurrir a las leyes y hacerlas cumplir.

"¿Vamos a hacer un plantón?, no, ya eso ya no funciona, tampoco funciona el cerrar las calles, existen leyes y hay que hacerlas valer, aunque a veces no funcionen. Pero no solo existe la ley del país, también existe la Ley Latinoamericana y la Ley Universal".

Aseguro que los adultos mayores en el país son relegados y etiquetados como personas que solo piden dinero.

"Para el país somos cargas pesadas que solo piden dinero y eso no es cierto, tenemos funciones mucho más importantes que esas. Ya nosotros no buscamos cargos, no buscamos puestos, buscamos que se hagan las cosas bien", expresó.

