Covid-19 agrava economía en obras durante una temporada larga: Arnaiz

Debido al coronavirus, el estado de Veracruz vivirá en parálisis económica durante una temporada larga, por falta de circulante, previó Alfonso Arnaiz Vázquez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C.

"Creo que esto cuando menos nos va a llevar a abril y mayo; esperemos que ya para mayo esto baje, pero el riesgo es muy alto y las pocas personas que están trabajando no pueden quedarse en casa. Éste hubiera sido el momento ideal para que el gobierno del estado nos apoyara con los pasivos que están pendientes.

"Tanta gente que vive del comercio informal sufre con esta situación. Este año prácticamente se nos fue, no hay ni para comer en forma, hay que apretarse el cinturón de mil maneras para poder subsistir. Si el gobierno pudiese ver la forma de dar trabajo, en el caso del sector de nosotros hablaríamos a finales de junio, dependiendo de cómo se ponga la situación", expresó Arnaiz Vázquez.

Advirtió que en un plazo de 2 a 4 meses no habrá ni para los alimentos de muchos sectores y sus familias, y no queda el consuelo de vender un automóvil u otro bien porque en este momento nadie tiene dinero para lo no indispensable.

Recordó que en el segmento de la construcción aún reclaman pagos por obras realizadas desde el gobierno duartista, que no pagó la administración de Javier Duarte de Ochoa, ni la de Miguel Ángel Yunes Linares.

"Si no hay crecimiento no hay ingresos y entonces no sabemos qué va a pasar; no nos actualizan ni nos pagan nada. Lo único que esperemos es que no nos llegue una enfermedad de éstas, porque entonces sí no vamos a tener ni para subsistir", remarcó Arnaiz.