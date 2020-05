Continúan pidiendo pescadores apoyo a gobierno tras ser afectados por pandemia

Entre los trabajadores del mar no se ha reportado algún caso de coronavirus y se cuidan para no sumarse a esa estadística, informó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

Dijo no saber de contagios entre los asociados a esa unión ni a otras conformadas por otras productores marinos.

Resaltó que la propia naturaleza de su oficio, aunada a su horario de labores que arranca cuando el común de la ciudadanía aún duerme, y a la fatiga de cada mañana, no deja margen para la disipación ni para pensar en convivencias multitudinarias.

En consecuencia, no se exponen a riesgos innecesarios.

"Aquí dentro del sector de nosotros no tenemos conocimiento, como somos un círculo por decir muy cerrado porque siempre estamos en el mar y no tenemos mucha vida social, no hemos tenido casos", explicó Hernández Guzmán.

Dejó en claro que en general los trabajadores del mar no suelen darse a la vida disoluta ni a mezclarse con personas de costumbres riesgosas.

Además son cuidadosos y procuran medidas de higiene en su trabajo y en casa, para no ponerse en riesgo ni a sus familias: mantienen limpias sus herramientas de trabajo y procuran guardar la sana distancia para no exponerse a contagios, remarcó el pescador.

Hernández Guzmán destacó que en estos tiempos de coronavirus y vacas flacas no les caería nada mal algún apoyo de cualquier nivel de gobierno, sobre todo alguna despensa y subsidios para el combustible, cuyo costo ha tenido un costo promedio de 16 pesos por litro.

El problema es que ante la escasez de clientes les cuesta vender todo el producto de su pesca, subrayó.