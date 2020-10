Continúan mercantes contra militarización de puertos

Los Marinos Mercantes continúan en contra del ingreso de los militares en los puertos y el transporte marítimo.

Emiliano Antonio Novelo, Presidente de la Asociación de Oficiales en Comunicaciones, señaló que no es una labora que se encuentre entre las funciones de las Fuerzas Armadas, Sin embargo, desde administraciones pasadas los elementos de las fuerzas armadas incursionan en otras actividades.

"Ellos han venido poco a poco, es paulatino el avance, desde Calderón hay más participación y con Peña Nieto obtuvieron las capitanías de puerto y aunque niegan que busquen intervenir en las asociaciones civiles, pero con el escudo de que vienen a proteger y a trabajar en cuestiones de seguridad están incursionando".

Advirtió que México avanza a una militarización y se traducirá en un aumento en violaciones a los derechos humanos.

Insistió en que mantendrán su resistencia en contra de que a los elementos de la Marina les asignen más funciones.

"Yo creo que el presidente está equivocado, ese no es el camino, el camino es velar por la seguridad de la ciudadanía pero de una forma democrática, no militarizada porque entonces todos estaremos bajo las botas militares. Los navales deben de estar vigilando las costas mexicanas donde existen muchos actos ilegales, aquí que se capacite a la policía, no existen grupos de investigación".

Adelantó que recurrirán a las instancias pertinentes.