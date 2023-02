Refuerzan seguridad; continúa cerrada área de murales Edificio I del Tajín tras incendio (+Video)

Luego que sujetos desconocidos le prendieran fuego al área de murales Edificio I del Tajín se reforzó nuevamente la seguridad y la zona permanece cerrada al visitante.

Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encuentran rehabilitando y las labores se extenderán otros meses, señaló el secretario de Turismo de Veracruz, Iván Martínez Olvera.

Incluso el área en se mantendrá cerrada durante la cumbre Tajín que se realizará del 21 al 26 de marzo.

"Es una parte elevada en donde estaban haciendo trabajos y estaba cubierto, ahí entraron estas personas vandálicas hacer daños, pero son los murales. La zona arqueológica estará abierta y la parte en donde se está trabajando estará cerrada, pero todo el recorrido, todos los monumentos y las pirámides estarán abiertos".

La Guardia Nacional y el INAH estarán resguardando la zona para evitar mayores incidentes. En tanto sigue en curso la investigación por las denuncias que interpuso el INAH. Los trabajos son especializados y las labores se prolongarán un poco más.

"Esto no fue un acto de alguna Institución, fue un acto vandálico de personas que deben de tener algún problema, no quiero hablar de problemas mentales, pero es ilógico hacer ese tipo de acciones, no se daña al INAH o algún político, no dañan al Gobierno, dañaron un patrimonio de la humanidad y todos debemos quejarnos".

Insistió en que el INAH reforzó la seguridad para evitar más daños dentro de la zona arqueológica del Tajín.

