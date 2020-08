Contingencia no agravó desempleo

A pesar de las adversas condiciones económicas derivadas del coronavirus, se mantiene el número de afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Norte Veracruz.

Sin dar cifras, la delegada María de Lourdes Carranza Bernal afirmó que los patrones también mantienen el cumplimiento de pago de cuotas a pesar de no estar laborando a su máxima capacidad.

Puntualizó que el desempleo no fue tan marcado en Veracruz, como ocurrió en otros estados del país y se vislumbra reactivación.

"Quiero agradecer a los empresarios que forman parte del área de patrones porque somos de las delegaciones que se ha mantenido y estamos repuntando. Hemos permanecido sin cambio en número de empleos".

Insistió en que la entidad Veracruzana avanza hacia una recuperación económica lo que se reflejará en las afiliaciones ante el IMSS.

"Cambiando el semáforo se podrá repuntar más y se ha logrado seguir en pie otorgando cuotas haciendo una trabajo escalonado. La plantilla de trabajadores se mantiene".

Contagios

Por otro lado admitió que la institución ha tenido varios brotes de coronavirus entre el personal que labora en los ocho hospitales de la delegación.

Sin embargo, realizan fumigaciones constantes para darle al personal la seguridad que se requiere para seguir atendiendo a los pacientes.

"Los contagios los lleva registrado la Secretaría de Salud, pero la mayoría fue desde la comunidad, no en el centro de trabajo. A nivel nacional el IMSS es séptimo lugar en atención de casos pero está bajando la curva de activos y defunciones. Se tiende a la normalidad incluso se están reactivando consultas y cirugías".

Afirmó que también quedó resuelto el tema de los insumos para proteger al personal que atiende pacientes Covid, ya que al inicio el proveedor no los entregaba completos o no eran de la calidad debida.

"Al principio hubo descontrol del tema de insumos porque no daban la cantidad o no cumplían con la calidad. Lo prioritario es garantizar la seguridad de los trabajadores para proporcionar atención a los pacientes. No se escatima el precio sino que se busca calidad", concluyó.