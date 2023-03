Contar con un seguro brinda solidez económica a la familia: Agente

El país y sobre todo el estado de Veracruz están todavía con una perspectiva productiva, en cuento a la venta del seguro de vida y de gastos médicos mayores, hay mucho trabajo por hacer, por parte de las autoridades y de nosotros, en el tema de concientización de la planeación financiera para que las familias de México y de Veracruz tengan una solidez económica en el momento en que falte el proveedor, estimó Rubén Ortega Amador, agente de seguros con una trayectoria de 22 años.

"Nosotros como agentes de seguros tenemos una responsabilidad social, cuando ingresé en el año 2000, yo no dimensionaba la importancia o el impacto que puede tener económicamente hablando el agente de seguros en una familia", dijo en entrevista previa a su participación en la sesión de negocios Business Booster que reunió a los mejores agentes del estado de Veracruz.

Subrayó la importancia de contar con una póliza de vida, pues la familia queda cubierta económicamente para seguir manteniendo el nivel financiero, a pesar de faltar el proveedor, tal como lo pudo constatar en sus inicios.

"Empezamos, gracias a Dios, moviendo el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, pasaron los años hasta que después de 10 años fallece un asegurado, la verdad fue algo impactante, nadie lo tenía contemplado y fue la primera póliza de seguros que pague y se pagó un millón de dólares", relató.

"En ese momento me cayó el veinte, de la importancia, sobre todo de la compañía aseguradora, en este caso fue Grupo Nacional Provincial, quien respaldó la indemnización, no demoró en entregar el recurso y me di cuenta que mi carrera es verdaderamente importante", añadió.

Aseguró que desde ese momento tomó más conciencia de la importancia de un seguro y una buena cobertura, hecho que lo motivó e impulsó a seguir adelante.

"Esto, en lo personal, me ayudó mucho para tener fe en mí mismo, fe en la compañía, fe en lo que estoy haciendo y poder impulsar la venta del seguro de vida en la sociedad, en las familias", manifestó

Reconoció que con la pandemia pudo ver lo lejos que está el país de tener una cobertura, ni siquiera media, en cuanto a los seguros de gastos médicos mayores.

"La pandemia nos hizo ver que estamos todavía lejos de una cobertura en el seguro de gastos médicos mayores, nosotros, a lo largo de todo este tiempo promoviéndolo, habíamos tenido siniestros pero no con la frecuencia como la que se dio en la pandemia", señaló.

Dijo que gracias a la cobertura de gastos médicos mayores y seguro de vida, entre sus asegurados le tocó pagar sumas a quienes perdieron la batalla contra el covid, tanto en hospitalización como en defunción, lo que, al menos, dejó protegida a la familia, por lo que insistió en la importancia de contar con un seguro.