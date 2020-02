Contaminación ha afectado pesca en Veracruz Puerto

La baja pesca se debe a contaminantes vertidos desde la ciudad de Veracruz, además de la mortandad "que todos callan", acusó el presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, Nicolás Rivera Domínguez.

Factores como la poca operación de las plantas de tratamiento, aunado a que subsisten cañerías clandestinas, provoca que las playas están sucias "y huelan mal".

Señaló que los pescadores deben ir mar adentro y no todos tienen esa posibilidad.

"Las descargas de aguas negras, los solventes químicos que avientan... a nosotros nos exigen pero los que más contaminan son las empresas y el Grupo Más, que avientan las descargas directas, avientan líquidos no transparentes que son demasiado contaminantes.

"Las plantas de tratamiento no funcionan; ellos dicen que sí. SI nos están cobrando un impuesto que trabajen, o qué esperamos darle al medio ambiente. Las zonas arrecifales están muy contaminadas y la pesca baja. Dicen que es por exceso de sustracción del producto pesquero; no es cierto, la mayor causa de no haber producción es la contaminación ambiental.

"En otra época en el litoral de Veracruz se pescaba sierra, peto, lisa, ronco, jorobado, pero ahora ya no hay; y al pulpo prácticamente lo están exterminando".

Arrecifes y mortandad

A pesar de todo reconoció que algunas prácticas a favor del ambiente marino han dado resultados, como la creación de arrecifes artificiales frente a la costa de Boca del Río.

"Los arrecifes artificiales sí sirven de protección para que lleguen los pescados y uno tenga su zona de pesca; sí sirven para la captura pero de nada sirve hacer un arrecife si le aventamos contaminación al mar.

"De mortandad de especies en esta zona no se escucha porque no se ha sacado a la luz pública. El año pasado yo saqué de una destrucción masiva en la zona norte de Veracruz, de más de cinco toneladas de pescado; fue en agosto de 2019 y otro fue en abril, yo presenté esa denuncia pero no salió a la luz pública", señaló.

Industria

Rivera Domínguez destacó que otro elemento que incide en la vida y la productividad son los contaminantes industriales.

Resaltó que las pocas empresas que quedan en Veracruz impactan negativamente en los cuerpos de agua.

"El río Grande está contaminado y esas descargas van directas al mar. El río Grande no está seco, lo que pasa es que ellos mismos han ido contaminando el río y han ido agotando los mantos acuíferos".

Por ello cuestionó las acciones de las autoridades competentes, y aunque admitió que no se puede frenar el desarrollo remarcó que éste debe ser sustentable, lo que no ha ocurrido en Veracruz.