Constellation Brands no tiene adeudos con transportistas de Veracruz

El presidente de la Colisión de Transportistas en Veracruz, Tomás Tejeda, afirmó que la empresa Constellation Brands no le debe nada a los transportistas, luego de que sindicatos que forman parte de Alianza de Veracruz, que no cuentan con toma de nota, demandaron el pago de más de un millón de pesos.

"Transportistas que merecen todo mi respeto formaron una alianza, pero ninguna de esas organizaciones tiene toma de nota, aquí en Veracruz no hay alianzas, hay una coalición de transportistas donde un servidor es el presidente", aclaró.

De igual manera aseguró que la empresa y el sindicato nacional están en contacto directo con él.

"Leonel Pérez nuestro presidente del Congreso del Trabajo y el gobierno del Estado y ya están enterados de esta situación", afirmó.

Explicó que estos compañeros colocaron unas mantas diciendo que se les adeudaba esa cantidad, sin embargo, aseguró que la empresa ya pagó.

"Lo qué pasa es que estos compañeros, que son de aquí pero que se fueron por la libre, se fueron con un diputado y con Nacho Vázquez, ellos fueron los que cobraron y no le han pagado a ellos. Yo les aconsejo que se sumen, estamos abiertos al diálogo y todos tenemos derecho de trabajar y también que tramiten su toma de nota porque en este momento ninguno de ellos cuenta con toma de nota", concluyó.

"El dinero ahí está"

Luego de que transportistas denunciaron la falta de pagos por parte de la empresa cervecera, Máximo Reyes Vilchis, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales en la República Mexicana, Sitrapresc, titular del contrato colectivo de trabajo para la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Veracruz, aclaró que el dinero ahí está, solo basta que el representante legalmente acreditado vaya a recibirlo.

"Hay algunas personas que se dicen representar a transportistas y que dicen que hay adeudos, sin embargo, la empresa responsable de la facturación y de los pagos no puede entregar recursos a quien no acredite la representación legal de ese grupo de transportistas, de otra manera se les paga a ellos y al rato los verdaderos transportistas, el hombre-camión, van a ir a reclamar que se le deben servicios que prestaron y que si se le pagó a un ente diferente, no lo va a reconocer", explicó.

Representación legal

Aclaró que lo único que le han pedido, a través de estos señores que dicen representar a estos transportistas, es que acrediten la representación legal.

"Que demuestren que tienen un poder para realizar cobros a nombre de este grupo de transportistas, cosa que se han negado a hacer", subrayó.

Recordó que estos transportistas han hecho declaraciones de que se les adeuda, que no se les ha dado oportunidad, que el acceso a la obra está restringido.

"Quiero aclarar que no hay ninguna restricción, ni por parte de las empresas ni del sindicato, la convocatoria ha sido siempre abierta hacia todos los transportistas que desean participar, las puertas están abiertas", afirmó.

Sin embargo, explicó hay que cumplir con determinados requisitos de orden ecológico.

"Las unidades deben estar en buen estado mecánico, no pueden tener escurrimientos, tienen que tener toda su documentación en orden para poder participar, así como también los operadores; entonces, no hay ningún tipo de restricción fuera de lo que establecen las normas ecológicas y las normas fiscales", aseveró.

Reiteró que el recurso de esos transportistas está a su disposición.

"Cuando ellos se presenten a cobrar se les entrega o que les den poder a estos señores, que dicen ser sus representantes, para que a nombre de ellos puedan cobrar", agregó.

Finalmente indicó que la invitación para que participen todos los transportistas que tengan interés en trabajar en la obra, las puertas están abiertas, evidentemente, tienen que cumplir con los requisitos ecológicos y fiscales para poder llevar la relación lo más sano posible.