consejero_del_ople_en_alvarado_pide_seguridad_por_amenazas_de_tavo_ruiz

Acusó que Ruiz Barroso le lanza advertencias desde su número privado a raíz del problema en las casillas de la Congregación Buenavista, pues le pidió que no contaran dichas boletas y trató supuestamente de impedir que llegaran al cómputo.

"Supongo que Octavio Jaime sabía que iba a perder e hizo lo imposible para que esas casillas no llegaran con nosotros, pero seguí el procedimiento de ley, pregunté en el Consejo General sobre el procedimiento y me dijeron que debía proceder a contar y computar esas actas".

El representante del OPLE recordó que al no abrir dichas casillas incumpliría con su responsabilidad de órgano colegiado e incurriría en un delito.

Sin embargo, el equipo del candidato lo acusa de vender la elección y lo desprestigió en el municipio.

Ramón Delfin rechazó haber visitado a la candidata de Morena- PVEM- PT, Lizeth Álvarez Vega, como argumentó Ruiz Barroso.

También negó encontrarse bajo amenazas de Álvarez Vega.

"Nunca mostró pruebas, como es su costumbre y a raíz de eso todo el pueblo piensa que yo me vendí. Él dijo que ella me amenazó pero fue para amarrarse el dedo".

Ante la situación solicitó el resguardo de las instalaciones del OPLE.

Hace unos días arribó una camioneta de la Guardia Nacional, supuestamente enviada por el candidato, por ello el Consejo General gestionó la presencia de elementos estatales de seguridad.

Ramón Delfin pidió que elementos de la Policía Municipal y estatal resguardaran su domicilio pues las manifestaciones son constantes afuera de su casa.

"Contactaron a por lo menos tres amigos para que me dijeran que no contara esas casillas. Todo el problema es por esas casillas porque con ellas la candidata llegó al triunfo".

Además no puede arribar al OPLE porque a los escasos minutos llegan grupos de choque.

Came mencionar que la candidata de Morena- PVEM- PT, Lizeth Álvarez Vega, recibió la constancia de mayoría rumbo a la presidencia municipal, al tener 6 mil 491 votos.

Octavio Ruiz Barroso, abanderado de la Coalición PAN-PRI- PRD, obtuvo 6 mil 358.

Al momento la alianza PAN-PRI- PRD no presentó ninguna impugnación del resultado.

Responsabilizó a Ruiz Barroso y a su esposa, Marliz Platas, de la inestabilidad que persiste en Alvarado.

"Yo responsabilizo de forma directa al candidato y a su señora esposa por todas las situaciones que crearon para desprestigiar lo que me costó formar durante tantos años. La Universidad Veracruzana me dio un préstamo muy elevado para que estas personas al no verse beneficiadas me afecten".