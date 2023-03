Congreso de Veracruz procederá contra contralor del Orfis: Gómez Cazarín(+Video)

El Congreso del Estado avanza con la conformación del expediente para proceder contra Emmanuel Vázquez Jiménez, contralor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, dijo que no solo es por el tema de los contratos entregados a su esposa Yalila Leal Castellanos, sino por integrar denuncias a modo, por daño patrimonial de entes fiscalizables.

Recordó que Yalila Leal Castellanos obtuvo contratos por adjudicaciones directas por 60 mil pesos, como proveedora de alimentos del Orfis. Pero además se detectó que hay varias denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por daño patrimonial de las cuentas públicas, pero dichos expedientes no se integraron de la manera correcta.

"Yo estoy preocupado en ese tema porque desde que entramos la Contraloría interna del Orfis no ha realizado un buen trabajo, no ha formulado las denuncias de la manera correcta. Hay muchas denuncias en la Fiscalía, pero el contralor se ha prestado a hacer denuncias a modo que sean fáciles de resolver. Estamos checando esta situación, además como Congreso vamos a proceder contra el contralor por los contratos que entregó a su esposa".

Con el Jurídico se analiza cómo proceder, pues aunque la Fiscalía realiza un buen trabajo, con una mala integración del expediente inicial se evita castigo para los entes fiscalizables que incurrieron en daño patrimonial. Advirtió que no se solaparán actos de corrupción y que se actúe contra el erario público. Las denuncias serán interpuestas a la brevedad.

"Lo cierto es que vamos a proceder, yo no me voy a quedar con las manos atadas, yo ya hablé con el órgano jurídico y procederemos contra el contralor interno. Esto lo vamos a hacer ya, en estos meses vamos a actuar. Yo estoy en este puesto para vigilar el recurso del pueblo y no podemos tener un contralor amañado".

Foto: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

Sobre la revisión de la cuenta pública 2021 recordó que se determinó que 34 entes estatales presentaron irregularidades que hicieron presumir la existencia de daño patrimonial de 189 millones 899 mil 820.44 pesos.

En 44 entes se presentaron inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, incluyendo la Cuenta Pública Consolidada.

En el caso de los ayuntamientos: 205 presentaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 2 mil 668 millones 433 mil 822.76 pesos. Además 7 ayuntamientos presentaron inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones entre ellos: Agua Dulce, Coatepec, Ixhuatlán del Café, Nogales, Soledad Atzompa, Tonayán y Totutla.

"La Comisión de Vigilancia que preside Rafael Fararoni está en las mesas de trabajo con Delia González, titular del Órgano de Fiscalización Superior y con 15 diputados de diferentes bancadas. Esperamos que se haga el trámite correspondiente y seguramente habrá muchos por solventar observaciones".

El diputado local dijo por otro lado que se mantiene la gestión con la Secretaría de Energía para lograr tarifas más justas para Veracruz. Recordó que las temperaturas son altas todo el año y se requiere actualizar la medición.

Aunque es un tema añejo confió en que se logre la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica como se hizo en Tabasco.

Sobre la inseguridad, el legislador admitió que falta mucho por hacer, pues aunque redujo el secuestro se mantiene el cobro de piso, sobre todo en municipios de la zona sur de Veracruz. Y es que hay grupos delincuenciales que continúan operando pero para ello se mantiene la estrategia coordinada de las distintas corporaciones.

"La semana antepasada estuvo medio fuerte pero a nosotros como legisladores solicitamos a la Secretaría de Seguridad Pública poner mano dura y comprometerse con la seguridad porque es lo que piden los ciudadanos. Los índices bajaron considerablemente y se trabaja".

Sobre las correcciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a iniciativas del Congreso de Veracruz, aclaró que el rechazo no solo es a iniciativas de Morena sino a las presentadas por las distintas bancadas. Agregó que ningún congreso tiene presupuestos para realizar consultas y la SCJN actualizó algunos criterios.

Finalmente, el legislador dijo se avanza en la revisión de las condiciones laborales del sindicato del Congreso del Estado. Recordó que cuando llegaron los actuales legisladores el Congreso tenía un presupuesto de 748 millones de pesos y dicho monto no incrementó en cuatro años, lo que da muestra del compromiso de trabajar con austeridad.