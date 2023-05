Señala Gil Rullán al Congreso de Veracruz por ser improductivos en el país

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gill Rullán comentó que el Congreso del Estado de Veracruz propone lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador "ya pidió". Esto debido a la reciente propuesta de la presidenta de la mesa directiva del Congreso local para eliminar al IVAI.

El dirigente de Movimiento Ciudadano mencionó que el Congreso de Veracruz no tiene propuestas innovadoras, e incluso dijo que es uno de los más improductivos del país.

"Solo proponen lo que el presidente ya pidió, no están innovando, no están viendo el uso real y las facultades que puede tener el Congreso y lo están utilizando como una oficialía de partes. Recordemos que no solo es uno de los Congresos mas improductivos del país, si no que cuesta 200 millones de pesos más de cuando estaba Javier Duarte", puntualizó.

Enfatizó en que es uno de los Congresos que ha tenido 16 reveses en la Suprema Corte de Justicia.

"Ha habido 16 leyes que aprueban al vapor por puro capricho, se les ha dicho que se van a caer y la Corte nos ha dado la razón, porque la Corte no está ni a favor de nosotros, ni en contra de ellos, está a favor de la constitucionalidad".

"Lo que tienen que hacer los legisladores, no es legislar al vapor, ni por capricho, ni por inmediatez, ni por los deseos del presidente; si no hacer valer la responsabilidad que tiene como poder autónomo y dejar de ser oficialía de partes de este ejecutivo", agregó Sergio Gill.

Recordó que el Gobernador del estado, Cuitláhuac García, lo retó a debatir hace 79 días, sin embargo, hasta la fecha ya no ha manifestado el deseo de que se lleve a cabo ese debate.

"Yo le recuerdo que lleva 79 días que me retó a debatir y ahí está el parque Juárez para las veces que quiera debatamos los problemas de Veracruz", finalizó.