Conductores viven un viacrucis para reponer su licencia de conducir extraviada en Veracruz

Como un viacrucis consideran los conductores el trámite para reponer una licencia de conducir extraviada.

Y es que además de tener que pagar por diferentes actas deben visitar varias dependencias más de una vez.

La hija de Rocío Cruz Hernández perdió la licencia, le solicitaron una base de datos del módulo de licencias. Luego la mandaron a la Fiscalía Regional a levantar el acta correspondiente.

Posteriormente tuvo que ir a Tránsito del Estado y pagar entre 130 y 150 pesos y luego a Tránsito Municipal, en su caso el de Medellín de Bravo, para que emitieran una constancia especificando que no tiene ninguna infracción.

"Tránsito de Medellín está en Puente Moreno, fue allá y luego la mandan a Hacienda de Medellín. Allá esperamos tres horas porque no tienen sistema. En Tránsito de Puente Moreno nos dijeron que nos iban a cobrar 230 pesos pero al llegar fueron 460 pesos. Pregunté y la perdona me dijo que eso lo arrojaba el sistema".

Después de Hacienda regresó a Tránsito de Medellín para entregar documentos y se sorprendieron al ver que les cobraron el doble.

Posteriormente tuvo que esperar cinco días hábiles, pero nunca le hablaron. Sin embargo, al sexto día fueron a recoger el documento y la volvieron a enviar al módulo de licencias de la avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de Veracruz, donde le dijeron que necesitaba el documento original de la Fiscalía Regional, mismo que se lo recogieron en Hacienda.

"Si a uno no le dicen uno no saben. Tuvo que ir mi hija otra vez a Hacienda de Medellín por su documento. Entonces si contamos entre 130 de tránsito, 400 y pico de allá, aparte tiempo, gasolina, distancia y viene al módulo de licencias y no hay sistema, otro día no hay sistema, otro día no hay sistema".

Lamentó la alta burocracia por la que debe atravesar un conductor para tener reponer su licencia de conducir pues además lo que cobran por la mica no se ve reflejado el mejor servicio o e. mejor infraestructura.

"Aquí estamos haciendo fila otra vez y hay que entrar, pagar, que el médico te revise, hacer otra fila, las huellas, estamos en un sistema pésimo".

/lmr