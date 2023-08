Con influencers y redes, Cisneros refuerza nueva campaña

A punto de cumplirse un mes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinios Cisneros Burgos, detener la campaña personal con el uso de anuncios espectaculares y pintas de bardas o renunciar a su cargo para dedicarse a hacer campaña, el funcionario estatal no solo desatendió el exhorto del mandatario, sino que reforzó su promoción personal.

A través de redes sociales, se difunde la imagen de Eric Cisneros con una estrategia de promoción que usa medios alternativos de difusión, como campañas con influencers y la contratación de un parapente para hacer visible su nombre mientras sobrevuela en la zona conurbada.

En un vídeo que fue difundido por el propio secretario de Gobierno, se le ve en una "conversación casual" con el influencer y comediante Daniel Hernández, quien usa el seudónimo de Jaro Hernández y quien actualmente es uno de los veracruzanos que mayor crecimiento goza en la red social TikTok.

El video en el que aparece Eric Cisneros y Jaro Hernández fue distribuido desde la cuenta de Facebook de la Dirección de Consolidación del Sistema de Justicia Penal-Segob, que se describe como una organización gubernamental.

En otra grabación que es difundida a través de redes sociales, se usa un parapente en el que se inscribió el nombre del secretario de Gobierno que sobrevuela en el bulevar Miguel Alemán de la ciudad de Boca del Río, mientras es fondeado por una canción de la compositora Natalia Lafourcade.

DICE QUE SEGUIRÁ PROMOCIÓN

El 10 de julio pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el llamado a Eric Cisneros a dejar de promocionarse o renunciar de su cargo, luego de ser cuestionado sobre el tema por la corresponsal del Periódico Imagen de Veracruz, Tere Mora Guillén.

Ese mismo día, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, criticó la promoción del secretario de Gobierno y se unió al exhorto, ya que consideró que contradecía la ideología de su partido Morena.

Al día siguiente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que le había pedido a Eric Cisneros detener la campaña que él mismo le había solicitado para promover la cultura e identidad afrodescendiente y aclaró que el funcionario se descartaba para competir por la gubernatura en las elecciones del 2024, pero no para otro cargo.

Eric Cisneros dijo en una entrevista concedida en el puerto de Veracruz este viernes 28 de julio, que no tenía intención de detener la promoción que realizaba y argumentó que la propaganda no era elaborada para fines electorales.

"Nosotros vamos a seguir promoviendo nuestra esencia, lo que somos, como el respeto a los pueblos originarios, y hay personas, paisanos nuestros muy respetables, que permanentemente promueven los derechos de los pueblos originarios, yo promuevo los derechos de los pueblos afrodescendientes porque soy afrodescendiente, si fuera indígena con intensidad diría soy indígena", señaló.

Y agregó: "Nosotros no estamos en procesos electorales, quizá algunos lo que no entienden porque no conocen la historia, algunos están confundidos, no promueven la identidad, nosotros no estamos en un proceso electoral, nosotros estamos, lo acabo de decir, en un proceso de consolidación y de la búsqueda de nuestra identidad, del respeto de nuestros derecho, y me parece verdaderamente lamentable que en el discurso prácticamente todos digan que hay que hacer visibles a los pueblos originarios y afrodescendientes, y cuando se empiezan a hacer visibles dicen que no sean tan visibles, que sean poquito visibles".

Una semana después de estas declaraciones, anuncios espectaculares de Eric Cisneros se ubican todavía en algunos puntos de la zona conurbada y circulan en las carrocerías de camiones del transporte público.

Pero al mismo tiempo, incrementó la promoción que realiza en redes sociales con la aparición que realiza con el influencer "Jaro Hernández" y el vídeo que es difundido de un parapente sobrevolando la ciudad de Boca del Río.

A un mes del llamado de AMLO a evitar promocionarse, anuncios con el nombre de Eric Cisneros siguen apareciendo en todo el estado.



: Redes sociales

pic.twitter.com/7zFyfS0PI0

NO SE SABE QUIÉN PAGÓ ESPECTACULARES

En medio de la polémica, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cinseros rechazó públicamente que los anuncios espectaculares que se colocaron en diversas ciudades del estado de Veracruz, hayan sido pagados con dinero público.

Sin mencionar nombres, afirmó que era propaganda que simpatizantes de su movimiento para promover la cultura afrodescendiente y la publicación de su libro "La negritud en Veracruz, de Coyolillo al Sotavento".

En una consulta que hizo el periódico Imagen de Veracruz con empresas de anuncios espectaculares se constató que el precio por cada uno de estos se encontraba entre los 20 mil y 35 mil pesos en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río. El precio depende de la ubicación y del tamaño.

Solo en la conurbación se detectaron ocho anuncios espectaculares de gran formato, lo que significaría un gasto promedio de 220 mil pesos, tomando como referencia un costo promedio de 27 mil 500 pesos.