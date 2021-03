Con cadena humana veracruzanas buscan detener violencia contra mujeres y niñas

Hartas de la violencia las mujeres veracruzanas hicieron escuchar su voz y visibilizar la grave situación que viven diariamente en la entidad y en el país, a través de dos movimientos, uno en el bulevar y otro en el zócalo de Veracruz, en donde participaron cientos de mujeres de todas las edades, este 8 de marzo.

Gracias al apoyo de mujeres de todas las edades, niñas incluso, y de la ciudadanía en general el movimiento de "Jarochas en Cadena", promovido por la Colectiva Brujas del Mar logró tejer una gran cadena humana, cuyo punto de inicio fue en el asta bandera ubicada en el bulevar, y que se extendió hacia ambos lados varias cuadras, recibió muestras de apoyo de los automovilistas que pasaban sonando el claxon de sus vehículos y levantando las manos en señal de solidaridad.

Mujeres de todas las edades estuvieron presentes en esta movilización pacífica, entre ellas muchas jóvenes como Daniela Hillman Robles y Paulina Ayestaran, quienes se sumaron en apoyo de todas las mujeres que han sido víctimas.

"Estoy aquí por el hecho de ser mujer, ver todo lo que está pasando en el país, con muchísimo gusto y pasión yo estoy presente para demostrar solidaridad, para demostrar apoyo y para decir que yo estoy harta de todo lo que está pasando, y voy a contribuir de la manera que yo pueda", afirmó Hillman Robles.

Agregó que quiere que todas las chicas sepan que, a pesar de todo lo que está pasando, cuentan con gente que las apoya.

"Queremos que estén bien y que sepan que no están solas, pues esta lucha es de todos", subrayó.

Por su parte Paulina Ayestarán dijo ser solidaria con el movimiento, la motivan todas las mujeres presentes.

"Afortunadamente no conozco a ninguna mujer víctima de agresión, pero no dudo que haya muchas que no conozco y que no tienen la voz para decirlo", explicó.

Agregó que cuando sale a la calle constantemente se siente en mucho peligro.

"Todo el tiempo, siempre salgo con algún tipo de protección o sí no improvisar algo y con los cuidados para evitar que algo me pueda pasar en algún momento", lamentó.

Reiteró que juntas tienen que luchar no solo un día, ya que es una lucha de todo el tiempo y tiene que cambiar la cultura machista en la que se vive.

Claudia Martínez, quien forma parte de la Colectiva Colmena Verde explicó que en el zócalo de Veracruz las mujeres plasmaron mensajes que posteriormente van a colocar en esas calles peligrosas del primer cuadro de la ciudad, mismas que aparecen en el mapa de riesgo, que hace dos años presentaron como puntos inseguros para la mujer.

"Es un espacio para visibilizar la violencia de la que son víctimas las niñas y las mujeres, un espacio para que las mujeres se expresen, y nosotras nos encargaremos de llevar a su vez esta palabra a todas esas calles del centro veracruzano", explicó.

Recordó que es importantísimo que se organicen todas.

"Colmena Verde siempre se ha preocupado y se ha dedicado a la parte educativa y cultural del tema por ello estamos aquí, venimos llegando del Encuentro Nacional de Mujeres, fue un encuentro nacional, incluso internacional en México. Yo creo que todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo", concluyó.